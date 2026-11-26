In der Nacht auf Donnerstag wurde die Feuerwehr in Hohenems (Vorarlberg) zu einem Balkonbrand gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte züngelten bereits Flammen vom Balkon und dem darüberliegenden Dach. Vier Personen wurden aus dem Haus evakuiert; einer von ihnen erlitt Verbrennungen.
Gegen 2.30 Uhr wurde die Emser Feuerwehr zu einem Balkonbrand gerufen. Als die Florianis am Einsatzort eintrafen, hatte sich das Feuer bereits vom Balkon auf das Dach ausgebreitet.
Die vier Bewohner des Hauses wurden umgehend evakuiert. Der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot angerückt war, gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.
Bewohner erlitt Verbrennungen bei Löschversuch
Ein Hausbewohner hatte zunächst versucht, den Brand selbst zu löschen. Dabei zog sich der Mann allerdings Verbrennungen unbestimmten Grades an der Schulter zu. Die drei anderen evakuierten Personen blieben unverletzt. Als Brandursache wird eine vergessene Kerze vermutet.
Rettungskräfte im Großeinsatz
Die Feuerwehr Hohenems war mit sieben Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie von einer Streife der Bundespolizei mit drei Beamten sowie einem Rettungsfahrzeug mit drei Einsatzkräften.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.