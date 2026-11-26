In der Nacht auf Donnerstag wurde die Feuerwehr in Hohenems (Vorarlberg) zu einem Balkonbrand gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte züngelten bereits Flammen vom Balkon und dem darüberliegenden Dach. Vier Personen wurden aus dem Haus evakuiert; einer von ihnen erlitt Verbrennungen.