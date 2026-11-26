Keine Steigerung in Suomo

Weniger gut lief es für die Ländle-Herren beim zweiten Europacup-Slalom im finnischen Suomo. Der Mellauer Jakob Greber fiel im Finale von Halbzeitrang sieben noch auf Platz 17 zurück. Der Montafoner Moritz Zudrell verpasste als 38. die Punkte. „Der erste Durchgang wäre eigentlich gut gewesen. Der zweite Lauf war dann kerzengerade gesetzt. Bei solchen Kursen tue ich mir schwer, da muss ich einfach noch besser werden“, resümierte Greber. Den Sieg holte sich Kristoffer Jakobsen (Sd), der Kärntner Adrian Pertl war als Fünfter bester ÖSV-Herr.