Die Niederösterreicherin Romy Sykora bescherte den ÖSV-Damen am Donnerstag in Hippach bei einem FIS-National-Junior-Riesentorlauf den ersten Sieg im Winter 2026/27. Das Rennen war aber auch aus Ländle-Sicht überaus erfreulich.
Verantwortlich dafür: die erst 16-jährige Antonia Heim. Die Läuferin des WSV Andelsbuch, für die es überhaupt das allererste Rennen auf FIS-Ebene war, fuhr im ersten Lauf mit Nummer 86 noch auf Zwischenrang 15. Im Finale verbesserte sich die HEAD-Pilotin mit der sechstbesten Zeit sogar noch bis auf Rang zehn, 2,38 Sekunden hinter Siegerin Sykora. Damit war die Schülerin des Skigymnasium Stams auch die beste Vorarlbergerin – die Montafonerin Ella Fiel kam mit 3,55 Sekunden Rückstand auf Platz 18.
Keine Steigerung in Suomo
Weniger gut lief es für die Ländle-Herren beim zweiten Europacup-Slalom im finnischen Suomo. Der Mellauer Jakob Greber fiel im Finale von Halbzeitrang sieben noch auf Platz 17 zurück. Der Montafoner Moritz Zudrell verpasste als 38. die Punkte. „Der erste Durchgang wäre eigentlich gut gewesen. Der zweite Lauf war dann kerzengerade gesetzt. Bei solchen Kursen tue ich mir schwer, da muss ich einfach noch besser werden“, resümierte Greber. Den Sieg holte sich Kristoffer Jakobsen (Sd), der Kärntner Adrian Pertl war als Fünfter bester ÖSV-Herr.
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