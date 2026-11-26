Einmal im Jahr werden vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) und der Landespolizeidirektion Steiermark jene Menschen vor den Vorhang geholt, die durch ihr couragiertes Einschreiten Schlimmes verhindert haben. Am Donnerstag war es im Rahmen einer Gala in der Raiffeisen-Landesbank in Raaba-Grambach wieder so weit.