Die Servicemänner des italienischen Ski-Teams hatten in Copper Mountain eine spezielle, tierische Begegnung. Wie der „Blick“ berichtet, kam ihnen ein Schwarzbär in die Quere. Ein davon existierender Clip sorgt auch bei einem ehemaligen ÖSV-Athleten für Sorgen.
Als die Mitglieder des italienischen Teams neulich ihren temporären Arbeitsplatz in Copper Mountain verlassen hatten und ins Auto stiegen, stand plötzlich ein Schwarzbär vor ihnen. Ein Moment, der den Servicemännern durchaus einen Schrecken einjagte.
Die Situation endete glimpflich und ein Clip der tierischen Begegnung zirkulierte kurz darauf innerhalb der dort befindlichen Ski-Gemeinschaft. So erreichte die Aufnahme auch den ehemaligen ÖSV-Athleten Patrick Wirth.
Ex-ÖSV-Athlet besorgt
„Ich habe den Wachscontainer rund zehn Minuten vor meinen italienischen Kollegen nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß verlassen. Deshalb hat mich schier der Schlag getroffen, als kurz nach meiner Ankunft in meinem Quartier das Video vom Bären auf meinem Handy eingegangen ist“, wird der Vorarlberger vom „Blick“ zitiert.
Der ehemalige Ski-Profi, der in seiner Laufbahn auch einmal im Weltcup aufs Stockerl fahren konnte, hat seine Schlüsse gezogen und will den entsprechenden Weg fortan nicht mehr zu Fuß bewältigen. Die Servicemänner vor Ort hoffen nun, vor weiteren Schwarzbär-Begegnungen verschont zu werden.
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