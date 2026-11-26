Ex-ÖSV-Athlet besorgt

„Ich habe den Wachscontainer rund zehn Minuten vor meinen italienischen Kollegen nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß verlassen. Deshalb hat mich schier der Schlag getroffen, als kurz nach meiner Ankunft in meinem Quartier das Video vom Bären auf meinem Handy eingegangen ist“, wird der Vorarlberger vom „Blick“ zitiert.