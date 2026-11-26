Knapp 920.000 Euro Verbindlichkeiten

Den Verbindlichkeiten von knapp 920.000 Euro stehen Vermögenswerte von knapp 665.000 Euro gegenüber. Der KSV1870 teilte zugleich mit, dass ihm noch keine Informationen über die Ursachen des Vermögensverfalls vorliegen. Der Gläubigerschutzverband will die Hintergründe und weitere Einzelheiten gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter erheben. Die bisher vorliegenden Angaben konnten laut KSV1870 noch nicht überprüft werden.