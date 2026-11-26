Auch über die OET GmbH, eine weitere Tochter der insolventen Obrist Group aus Lustenau, wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren eröffnet. Gemäß Angaben zum Verfahren hängt die Insolvenz mit den vorangegangenen Pleiten innerhalb der Firmengruppe zusammen.
Am Landesgericht Feldkirch wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren über die OET GmbH eröffnet. Geschäftsführer ist Firmengründer Frank Obrist, Dienstnehmer beschäftigt das Unternehmen nicht.
Die Obrist Gruppe entwickelte bis in jüngster Vergangenheit klimapositive Technologien für die Automobilindustrie, den Energiesektor und das Thermomanagement und verfügt über zahlreiche Patente zu diesen Technologien. Die OET GmbH hält laut Angaben zum Verfahren Patente für die ebenfalls insolvente Obrist Engineering GmbH.
Nach Insolvenzen der Obrist Powertrain GmbH, Obrist Technologies GmbH und Obrist DE GmbH kam es demnach zu starken Bilanzabwertungen und negativem Eigenkapital bei Obrist Engineering. Dieser Umstand hat nun auch zur Insolvenz der abhängigen OET GmbH geführt. Zudem wurde auch im Fall der OET der Kontokorrentrahmen bei der Hausbank nicht mehr erhöht.
Knapp 920.000 Euro Verbindlichkeiten
Den Verbindlichkeiten von knapp 920.000 Euro stehen Vermögenswerte von knapp 665.000 Euro gegenüber. Der KSV1870 teilte zugleich mit, dass ihm noch keine Informationen über die Ursachen des Vermögensverfalls vorliegen. Der Gläubigerschutzverband will die Hintergründe und weitere Einzelheiten gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter erheben. Die bisher vorliegenden Angaben konnten laut KSV1870 noch nicht überprüft werden.
Fristen für Gläubiger
Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Hanno Lecher bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis Montag, 18. Jänner 2027 über die E-Mail-Adresse ins.feldkirch@ksv.at über den KSV1870 anmelden. Die erste Prüfungstagsatzung ist für Montag, 1. Februar 2027, angesetzt. Einer sofortigen Schließung des Unternehmens wurde bereits zugestimmt.
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