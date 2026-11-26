Mit gleich mehreren Dilemmata im Gepäck reist der Formel-1-Zirkus zum Saisonfinale in den Nahen Osten, wo trotz der angespannten Sicherheitslage die beiden letzten Rennen des Jahres über die Bühne gehen werden. Zuletzt äußerte auch Red-Bull-Pilot Max Verstappen vor dem Katar-Grand-Prix Sicherheitsbedenken, erklärte, er würde „am liebsten zu Hause bleiben.“