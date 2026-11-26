Mehr als 30 Missbrauchsdarstellungen von Kindern hatte ein 30-jähriger Vorarlberger heruntergeladen. Vor dem Landesgericht Feldkirch zeigte er sich am Donnerstag geständig und reumütig, eine hohe Geldstrafe fasste er dennoch aus.
„Bis zum Gespräch mit dem Therapeuten war mir die Tragweite gar nicht bewusst.“ Es ist eine bemerkenswerte Aussage, die ein 30-jähriger Vorarlberger am Donnerstag vor Gericht macht. Denn hinter den Dateien, die der Mann heruntergeladen hatte, stehen reale Opfer und reales Leid.
Zwischen September 2022 und Mai dieses Jahres hatte sich der Angeklagte in Bregenz mehr als 30 Dateien mit sexualbezogenen Missbrauchsdarstellungen von Unmündigen beschafft. Ins Visier der Ermittler geraten war der Mann aufgrund einer Meldung bei der Polizei. Schon im Ermittlungsverfahren hatte der Vorarlberger reinen Tisch gemacht. Gerade einmal 13 Tage nach dem letzten Tatzeitpunkt begab er sich freiwillig in Psychotherapie. Wie Verteidiger Halil Arslan ausführt, sei bei seinem Mandanten keine Kernpädophilie diagnostiziert worden. Der 30-Jährige habe auch pornografisches Material von Erwachsenen heruntergeladen, führt der Verteidiger ins Treffen.
Therapie, um Sexsucht in Griff zu bekommen
Laut vorliegendem Bericht gehe von ihm keine Gefahr aus. „Ich versuche, meine Sexsucht mit Therapie in den Griff zu bekommen“, erklärt der Angeklagte. Dabei gehe es ihm auch um seinen Pornografiekonsum im Allgemeinen. Von sämtlichen einschlägigen Kanälen habe er sich mittlerweile verabschiedet. Was der 30-Jährige nach eigenen Angaben lange ausgeblendet hatte, wurde ihm in den vergangenen Monaten vor Augen geführt: Auch wer solche Dateien herunterlädt, trägt zur Ausbeutung der betroffenen Kinder bei.
„Ich bereue, dass das Ganze passiert ist“
Während Arslan um ein mildes Urteil bittet, versichert sein Mandant in seinem Schlusswort: „Ich bereue, dass das Ganze passiert ist.“ Dass sich der Vorarlberger bereits Monate vor dem Prozess aus freien Stücken professionelle Hilfe gesucht hatte, rechnet ihm Richterin Lea Gabriel ebenso hoch an wie sein umfassendes Geständnis. „Das ist sehr lobenswert. Das kommt nämlich nicht so oft vor.“
Ins Gefängnis muss der 30-Jährige vorerst nicht, tief in die Tasche greifen hingegen schon. Wegen des Verbrechens des bildlichen sexualbezogenen Kindesmissbrauchs verhängt die Richterin neun Monate bedingte Haft und eine empfindliche Geldstrafe von 9600 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.
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