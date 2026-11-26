Zwischen September 2022 und Mai dieses Jahres hatte sich der Angeklagte in Bregenz mehr als 30 Dateien mit sexualbezogenen Missbrauchsdarstellungen von Unmündigen beschafft. Ins Visier der Ermittler geraten war der Mann aufgrund einer Meldung bei der Polizei. Schon im Ermittlungsverfahren hatte der Vorarlberger reinen Tisch gemacht. Gerade einmal 13 Tage nach dem letzten Tatzeitpunkt begab er sich freiwillig in Psychotherapie. Wie Verteidiger Halil Arslan ausführt, sei bei seinem Mandanten keine Kernpädophilie diagnostiziert worden. Der 30-Jährige habe auch pornografisches Material von Erwachsenen heruntergeladen, führt der Verteidiger ins Treffen.