Geringere Steuern für besondere Ausländer

Dem nicht genug, profitiert der Palantir-Chef auch noch finanziell: Denn Karp gilt in Liechtenstein offiziell als Person besonderen Interesses – und kommt damit in den Genuss der Pauschalbesteuerung. Bei diesem System wird nicht das tatsächliche Einkommen besteuert. Stattdessen berechnet der Staat die Abgabe nur auf Basis von einem Viertel der geschätzten weltweiten Lebenshaltungskosten. Derzeit genießen genau 30 ausländische Einzelpersonen oder Paare diesen Status in Liechtenstein. Was diese Menschen so besonders macht, kommentiert die Regierung nicht, auch deren Identität wird nicht öffentlich gemacht.