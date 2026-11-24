Der Chef der hochumstrittenen US-Firma Palantir baut sich ein gewaltiges Anwesen im kleinen Fürstentum Liechtenstein. Alex Karp darf dabei sogar geltende Regeln beim Grundstück überschreiten. Zudem profitiert der Unternehmer von einem besonders günstigen Steuermodell für „besondere“ Ausländer.
Der Geschäftsführer und Mitgründer des US-Unternehmens Palantir, Alex Karp, hat in der kleinen Gemeinde Schaan ein ordentliches Stück Land erworben. Das Grundstück umfasst insgesamt 5700 Quadratmeter. Das ist insofern bemerkenswert, als dass im beengten Fürstentum für „normale Einwohner“ beim privaten Hausbau eigentlich eine strikte Obergrenze von 1440 Quadratmetern gilt. Der Multimilliardär hat somit knapp viermal so viel Fläche gekauft, wie es den Einheimischen vor Ort gestattet wäre – ein Umstand, der vielen Liechtensteinern die Zornesröte ins Gesicht treibt.
Regierung erlaubt Ausnahmen
Dass Karp seine Traumvilla, deren Bau streng überwacht wird, realisieren darf, liegt an einer Sonderregelung. Die Regierung von Liechtenstein kann nämlich bezüglich der Grundstücksobergrenze Ausnahmen erteilen, sofern sie ein sogenanntes „berechtigtes Interesse“ erkennt. Weder das nationale Parlament, also der Liechtensteiner Landtag, noch die betroffene Gemeinde haben bei dieser Entscheidung ein Mitspracherecht. Worin genau das „berechtigte Interesse“ besteht, ausgerechnet den Chef eines Unternehmens, dessen Software-Produkte nicht zuletzt der Massenüberwachung dienen, derart zu hofieren, erschließt sich vielen Liechtensteinern nicht.
Geringere Steuern für besondere Ausländer
Dem nicht genug, profitiert der Palantir-Chef auch noch finanziell: Denn Karp gilt in Liechtenstein offiziell als Person besonderen Interesses – und kommt damit in den Genuss der Pauschalbesteuerung. Bei diesem System wird nicht das tatsächliche Einkommen besteuert. Stattdessen berechnet der Staat die Abgabe nur auf Basis von einem Viertel der geschätzten weltweiten Lebenshaltungskosten. Derzeit genießen genau 30 ausländische Einzelpersonen oder Paare diesen Status in Liechtenstein. Was diese Menschen so besonders macht, kommentiert die Regierung nicht, auch deren Identität wird nicht öffentlich gemacht.
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