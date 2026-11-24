Aufgrund eines medizinischen Notfalls geriet am Dienstag ein Pkw-Lenker auf der Tiroler Straße bei Weer auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen Lkw. Bei der Erstversorgung konnten die Helfer bei dem 87-Jährigen keine sichtbaren Verletzungen feststellen.
Am Dienstag gegen 8.15 Uhr fuhr ein 87-jähriger Österreicher auf der B171 im Gemeindegebiet von Weer, von Schwaz kommend, in Richtung Westen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.
Unklarer Zustand: Fahrt in Krankenhaus
Der 55-jährige österreichische Lkw-Fahrer setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Im Zuge der Erstversorgung konnten bei dem 87-Jährigen keine sichtbaren Verletzungen festgestellt werden.
Zur weiteren Abklärung wurde er mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der 55-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.