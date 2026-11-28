Violetter Rekordumsatz

Sportlich ging Austria Salzburg zuletzt zweimal leer aus – jeweils trotz Führung. Heute soll es in Bregenz wieder Punkte geben. Grund zu Jubeln gibt es aber abseits des Platzes. Laut dem Verein war es wirtschaftlich das beste Geschäftsjahr seit 20 Jahren. Die Violetten machten nach eigenen Angaben bei rund 2,5 Millionen Euro Umsatz einen Gewinn von 70.345 Euro. „Du kannst halt nur das Geld ausgeben, das du auch erwirtschaftest.“ So erklären Präsident Hubert Palfinger und Obmann David Rettenbacher, warum sie mit dem Begriff „Todesliga“ wenig anfangen können.