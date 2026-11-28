Liefering-Trainer Danny Galm wird bei der Admira wieder ordentlich rotieren. Teilweise gezwungenermaßen, denn drei Kicker verletzten sich vergangene Woche gegen Wacker Innsbruck. Indes herrscht bei Austria Salzburg eine große Freude.
Nach dem 0:3 gegen Wacker Innsbruck ist Liefering in der 2. Liga heute (15.30) bei der Admira auf Wiedergutmachung aus. Immerhin konnte ein Großteil der Spieler unter der Woche in der Youth League beim 5:0 ein Erfolgserlebnis verbuchen. „Wir wollen wieder in die Erfolgsspur zurückkommen“, erklärte Trainer Danny Galm.
Galm wird rotieren
In der Südstadt wird der Deutsche wieder die Rotationsmaschine anwerfen, die Größe des Kaders ausnutzen. „Wir wollen frische Kräfte bringen“, versprach Galm. Teilweise tut er dies freiwillig, teilweise gezwungenermaßen. Denn mit Kapitän Julian Hussauf, Dovas Grudzinskas und Raphael Kosakiewic fehlt ein wichtiges Trio, das sich im Duell vor einer Woche gegen Wacker verletzt hat. Alle drei könnten jedoch bereits im Dezember wieder am Rasen stehen.
Violetter Rekordumsatz
Sportlich ging Austria Salzburg zuletzt zweimal leer aus – jeweils trotz Führung. Heute soll es in Bregenz wieder Punkte geben. Grund zu Jubeln gibt es aber abseits des Platzes. Laut dem Verein war es wirtschaftlich das beste Geschäftsjahr seit 20 Jahren. Die Violetten machten nach eigenen Angaben bei rund 2,5 Millionen Euro Umsatz einen Gewinn von 70.345 Euro. „Du kannst halt nur das Geld ausgeben, das du auch erwirtschaftest.“ So erklären Präsident Hubert Palfinger und Obmann David Rettenbacher, warum sie mit dem Begriff „Todesliga“ wenig anfangen können.
ADMIRAL 2. Liga: Samstag: Admira – Liefering, SW Bregenz – Austria Salzburg, Rapid II – Kapfenberg, Amstetten – St. Pölten, Voitsberg – Young Violets (alle 15.30), BW Linz – Sturm Graz II (17.30).
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