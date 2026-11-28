Der letzte Auftritt von Manfred Schmid als WAC-Coach in Favoriten endete 2024 mit einem 4:0-Sieg – was die Austria-Wien-Fans dann mit ihm zelebrierten, war bemerkenswert. Zuletzt schenkten die Wolfsberger die Punkte stets spät her – das sagt Schmid, der zuletzt im Casino Velden auf der Bühne stand, dazu. Und: Vrioni wurde operiert.