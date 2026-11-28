Besonders relevant ist das in einem Land, in dem fast die Hälfte der Bevölkerung zur Miete wohnt. Gleichzeitig fehlt es an leistbarem neuem Wohnraum. Hohe Material- und Lohnkosten, teure Finanzierungen sowie strengere Vorschriften verteuern das Bauen. Von 1995 bis 2024 stiegen die Preise in der Bauwirtschaft jährlich im Schnitt um 4,1 Prozent. In der Gesamtwirtschaft waren es nur 1,9 Prozent.