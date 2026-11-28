Der österreichische Mietmarkt steht immer mehr vor strukturellen Problemen. Zu wenig Neubau führt zu knappem Angebot, während große Preisunterschiede zwischen alten und neuen Mietverträgen das Umziehen hemmen. Denn wer günstig wohnt, bleibt häufig dort – selbst wenn die Wohnung nicht mehr zur eigenen Lebenssituation passt.
Eine neu inserierte Mietwohnung in Wien kostete 2025 im Schnitt 22,10 Euro pro Quadratmeter. Bei 70 Quadratmetern kann die Miete im Vergleich zu einer regulierten Bestandswohnung um rund 1000 Euro monatlich höher sein, wie die Agenda Austria berechnet hat.
Besonders relevant ist das in einem Land, in dem fast die Hälfte der Bevölkerung zur Miete wohnt. Gleichzeitig fehlt es an leistbarem neuem Wohnraum. Hohe Material- und Lohnkosten, teure Finanzierungen sowie strengere Vorschriften verteuern das Bauen. Von 1995 bis 2024 stiegen die Preise in der Bauwirtschaft jährlich im Schnitt um 4,1 Prozent. In der Gesamtwirtschaft waren es nur 1,9 Prozent.
Hinzu kommt die mangelnde Produktivität: Laut dem Institut für höhere Studien (IHS) ist die Arbeitsproduktivität in der heimischen Bauwirtschaft seit 2006 sogar gesunken. Individuelle Planungen, steigende technische Anforderungen und mehr Bürokratie binden zusätzliche Ressourcen.
Dabei stellt sich die Frage, ob jede Vorschrift tatsächlich einen entsprechenden Mehrwert schafft oder lediglich Kosten verursacht. Denn wenn die Bauwirtschaft ihre Produktivität nicht steigert und Bürokratie das Bauen verteuert, darf es nicht überraschen, dass Menschen lieber in ihren alten Wohnungen sitzen bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.