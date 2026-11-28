„Waffen mit weltweiter Reichweite“

Als Teil der Pazifikflotte werde die „Perm“ zum Schutz des Fernen Ostens und des russischen Teils der Arktis eingesetzt. „Russland ist eines der wenigen Länder der Welt, das in der Lage ist, solche leistungsstarken Atom-U-Boote zu bauen, die strategische Waffen mit weltweiter Reichweite sind“, sagte Putin. Nach seinen Angaben soll die russische Flotte bis 2030 fünf ähnliche Atom-U-Boote erhalten.