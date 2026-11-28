Nukleares Muskelspiel am Weißen Meer: Kremlchef Wladimir Putin hat am Freitag ein neues russisches Atom-U-Boot in Dienst gestellt. Wie auf von Moskau verbreiteten Bildern zu sehen war, nahm der russische Präsident an der Flaggenhissung auf der „Perm“ teil.
Die Zeremonie fand den Angaben zufolge auf der Werft des Unternehmens Sewmatsch im nordwestrussischen Sewerodwinsk statt. Das Atom-U-Boot werde das erste serienmäßig mit Hyperschallraketen des Typs Zirkon ausgerüstete Unterseeboot, hieß es.
„Waffen mit weltweiter Reichweite“
Als Teil der Pazifikflotte werde die „Perm“ zum Schutz des Fernen Ostens und des russischen Teils der Arktis eingesetzt. „Russland ist eines der wenigen Länder der Welt, das in der Lage ist, solche leistungsstarken Atom-U-Boote zu bauen, die strategische Waffen mit weltweiter Reichweite sind“, sagte Putin. Nach seinen Angaben soll die russische Flotte bis 2030 fünf ähnliche Atom-U-Boote erhalten.
Wie die „Perm“ sollen drei der fünf neuen Atom-U-Boote in den kommenden Jahren der Klasse Jassen-M angehören. Diese sind laut Putin in der Lage, „Einsätze in jeder beliebigen Region der Weltmeere erfolgreich durchzuführen, dabei völlig unauffällig zu operieren und alle Arten von Marschflugkörpern einzusetzen, einschließlich der hyperschnellen Tsirkon-Raketen“.
Präsentation im Kontext mit Ukraine-Konflikt
Die mit dem Bau beauftragte Marinewerft Sewmasch liegt bei Archangelsk am Weißen Meer etwa 1.000 Kilometer nördlich von Moskau. Die Präsentation der „Perm“ und die Ankündigung, weitere Atom-U-Boote in den Dienst zu stellen, erfolgen in einem Kontext starker Spannungen in Russlands Verhältnis zu den westlichen Verbündeten der Ukraine.
Russland führt seit fast fünf Jahren einen Krieg gegen die benachbarte Ukraine, in dem schwer abfangbare Zirkon-Raketen erstmals eingesetzt wurden. Die russische Flotte verlor bereits mehrere Schiffe in dem Krieg und musste sich aus dem westlichen Teil des Schwarzen Meeres zurückziehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.