Miami musste sich mit dem 39-jährigen Argentinier gegen Columbus Crew nach der 0:3-Heimniederlage im ersten Duell auch im zweiten Spiel auswärts mit 0:1 geschlagen geben. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Santiago Rodriguez in der 92. Minute. Während für Messi die Saison beendet ist, darf der Deutsche Thomas Müller (37) noch auf den Titel hoffen.