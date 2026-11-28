Superstar Lionel Messi ist mit Titelverteidiger Inter Miami in der ersten Play-off-Runde der MLS ausgeschieden.
Miami musste sich mit dem 39-jährigen Argentinier gegen Columbus Crew nach der 0:3-Heimniederlage im ersten Duell auch im zweiten Spiel auswärts mit 0:1 geschlagen geben. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Santiago Rodriguez in der 92. Minute. Während für Messi die Saison beendet ist, darf der Deutsche Thomas Müller (37) noch auf den Titel hoffen.
Denn die Vancouver Whitecaps, im Vorjahr im Finale gegen Miami unterlegen, stehen nach zwei Erfolgen gegen Real Salt Lake vorzeitig im Play-off-Viertelfinale. Charlotte FC mit ÖFB-Verteidiger David Schnegg könnte gegen Chicago Fire mit Torjäger Robert Lewandowski (38) beim zweiten Aufeinandertreffen am Samstag ebenfalls den Aufstieg fixieren.
Seit Los Angeles Galaxy im Jahr 2012 ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den MLS-Titel erfolgreich zu verteidigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.