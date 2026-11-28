Vermisste Person wohlauf – Katzen verendet

Zunächst stand auch der Verdacht im Raum, dass sich noch eine Person im brennenden Gebäude befinden könnte. Zum Glück stellte sich diese Befürchtung als unbegründet heraus: Die vermeintlich vermisste Person wurde wohlauf außerhalb des Hauses angetroffen. Für die Katzen in den Wohnräumen im Obergeschoß gab es hingegen keine Rettung mehr. Die Tiere dürften am dichten Rauch gestorben sein.