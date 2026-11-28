Großeinsatz am Freitagnachmittag in Kirchberg an der Pielach in NÖ: Im beliebten Café Bachinger brach ein Feuer aus. 80 Feuerwehrleute rückten an, eine zunächst vermisste Person konnte wohlauf gefunden werden. Für die Katzen im Obergeschoß kam hingegen jede Hilfe zu spät.
Dichter Rauch drang am Freitagnachmittag aus dem Café Bachinger im Ortszentrum von Kirchberg an der Pielach im Bezirk St. Pölten. Das vor allem für seine Eisvariationen bekannte Lokal befindet sich derzeit in der Winterpause und soll am 1. April wieder öffnen. Doch nun brach in dem Gebäude ein Feuer aus.
Ein Feuerwehrmitglied bemerkte den Brand und alarmierte umgehend über den Notruf weitere Einsatzkräfte. Da sich wegen Arbeiten gerade mehrere Florianis im Feuerwehrhaus aufhielten, konnte das erste Einsatzfahrzeug binnen kürzester Zeit ausrücken. Vor Ort mussten Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung ins Innere vordringen.
Vermisste Person wohlauf – Katzen verendet
Zunächst stand auch der Verdacht im Raum, dass sich noch eine Person im brennenden Gebäude befinden könnte. Zum Glück stellte sich diese Befürchtung als unbegründet heraus: Die vermeintlich vermisste Person wurde wohlauf außerhalb des Hauses angetroffen. Für die Katzen in den Wohnräumen im Obergeschoß gab es hingegen keine Rettung mehr. Die Tiere dürften am dichten Rauch gestorben sein.
80 Feuerwehrleute im Einsatz
Unterstützt wurde die Feuerwehr Kirchberg an der Pielach von den Nachbarwehren aus Tradigist, Loich und Frankenfels. Während ein Teil der Einsatzkräfte den Flammen von der Rückseite des Gebäudes zu Leibe rückte, bekämpften Atemschutztrupps den Brand im Inneren.
Besonders aufwendig gestaltete sich die Suche nach versteckten Glutnestern hinter Verkleidungen, die von den Einsatzkräften aufgespürt und abgelöscht werden mussten. Insgesamt standen 80 Feuerwehrleute mit 14 Fahrzeugen etwa zwei Stunden lang im Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die B39 im Ortsgebiet für den Verkehr gesperrt werden. Die Brandursache ist unklar.
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