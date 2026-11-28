In Ebensee (OÖ) wurde auf der stark befahrenen B145 der Zebrastreifen entfernt. In einem offenen Brief warnen alle Parteien das Land vor Unfällen und fordern rasch Lösungen. Die nahegelegene Unterführung ist für die Ebenseer keine Alternative, da sie unter anderem bei Hochwasser nicht passierbar ist.
Illegal aufgemalte oder in Regenbogenfarben gehaltene Schutzwege sorgen immer wieder für Aufregung. Nun gehen in Ebensee aber die Wogen wegen eines entfernten Schutzstreifens hoch. „Als Bürgermeisterin kann ich die Entscheidung nicht einfach hinnehmen. Der Schutzweg wurde entfernt, ohne dass zumutbare Alternativen geschaffen wurden“, steigt SP-Ortschefin Sabine Promberger auf die Barrikaden. Alle politischen Parteien stehen hinter ihr.
Gemeinsamer offener Brief
Gemeinsam wurde ein offener Brief an FP-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner verfasst. Der Verweis des Landes auf die naheliegende Unterführung könne nicht als gleichwertiger Ersatz angesehen werden: „Die Rampen sind für Rollstuhlfahrer zu steil, es fehlt eine Beleuchtung, und bei Hochwasser ist die Unterführung nicht passierbar.“
Gefordert wird eine blinkende Ampel beim Schutzweg sowie konsequentere Tempokontrollen. „Wir sperren uns nicht gegen eine vernünftige Lösung. Es muss aber die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden“, heißt es im Brief.
Landesrat Steinkellner reagiert verwundert auf die Kritik: „Der Gemeinde wurden mehrere Alternativen angeboten – von einem vollwertigen Fahrbahnteiler bis hin zu einer kostengünstigen provisorischen Querungshilfe für die Sommermonate.“ Verkehrssicherheit ist laut dem blauen Politiker kein politisches Wunschkonzert: „Sie wird von Sachverständigen der Bezirkshauptmannschaft beurteilt. Deren Einschätzungen stehen nicht zur politischen Disposition. Angesichts der seitens der Polizei geäußerten Sicherheitsbedenken wäre auch ein Zuwarten auf die Umgestaltung der Eisenbahnkreuzung nicht verantwortungsvoll gewesen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.