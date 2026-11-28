Landesrat Steinkellner reagiert verwundert auf die Kritik: „Der Gemeinde wurden mehrere Alternativen angeboten – von einem vollwertigen Fahrbahnteiler bis hin zu einer kostengünstigen provisorischen Querungshilfe für die Sommermonate.“ Verkehrssicherheit ist laut dem blauen Politiker kein politisches Wunschkonzert: „Sie wird von Sachverständigen der Bezirkshauptmannschaft beurteilt. Deren Einschätzungen stehen nicht zur politischen Disposition. Angesichts der seitens der Polizei geäußerten Sicherheitsbedenken wäre auch ein Zuwarten auf die Umgestaltung der Eisenbahnkreuzung nicht verantwortungsvoll gewesen.“