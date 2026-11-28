Zuvor hatte Präsidentenberater Serhij Beskrestnow in dieser Woche Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie ein Ziel als Feuerball abstürzt. Dazu hatte er erklärt, eine russische Geran-Drohne mit Düsenantrieb sei zum „ersten Mal“ von einem Lasersystem abgeschossen worden. Es handle sich um das von der Firma Carmine Sky entwickelte System Blysk, das bei dem Einsatz kritische Infrastruktur geschützt habe.