Militärische Premiere
Neue Waffe: Ukraine stoppt Russen-Drohne mit Laser
Zum ersten Mal ist es den Ukrainern aber gelungen, eine russische Düsenantrieb-Drohne mit einer Laserwaffe abzuwehren. Die Ukrainer meldeten Hunderte Drohnenangriffe in der Nacht auf Samstag, eine Person starb. Auch die russische Luftabwehr fing mehr als 1200 ukrainische Drohnen ab.
Eine staatliche ukrainische Verteidigungsplattform hat den ersten Abschuss einer russischen Drohne mit Düsenantrieb durch eine ukrainische Laserwaffe bestätigt. „Kürzlich sind online Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie ein ukrainisches Lasersystem im Gefecht eingesetzt wird, um eine feindliche düsengetriebene Drohne abzufangen“, erklärte die von der ukrainischen Regierung betriebene Militärplattform Brave1 am Freitag.
„Dieses System wurde von einem Empfänger einer Förderung des Brave1-Programms entwickelt und im Kampf von einem privaten Flugabwehrteam eingesetzt“, hieß es weiter.
Zuvor hatte Präsidentenberater Serhij Beskrestnow in dieser Woche Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie ein Ziel als Feuerball abstürzt. Dazu hatte er erklärt, eine russische Geran-Drohne mit Düsenantrieb sei zum „ersten Mal“ von einem Lasersystem abgeschossen worden. Es handle sich um das von der Firma Carmine Sky entwickelte System Blysk, das bei dem Einsatz kritische Infrastruktur geschützt habe.
Der Hintergrund
Sowohl die Ukraine als auch Russland haben in den vergangenen Monaten ihre Angriffe verstärkt. Der Krieg dauert inzwischen fast fünf Jahre an. Die USA bemühen sich mit zwischen Russland und der Ukraine vermittelten Gesprächen um die Beendigung des Krieges.
„Experimentelle Technologie“
Brave1 betonte nun, dass „ein erstes erfolgreiches Abfangen nicht bedeutet, dass die Technologie bereit für den massenhaften Einsatz“ sei. „Laser-Luftabwehr bleibt eine experimentelle Technologie“, erklärte die Verteidigungsplattform. Demnach arbeiten derzeit mindestens sieben Teams in der Ukraine an Laserwaffen.
Über 1000 Drohnen
Die russischen Streitkräfte hätten 1246 ukrainische Drohnen in mehr als einem Dutzend Regionen, darunter Moskau, „abgefangen und zerstört“, teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin meldete hunderte ukrainische Drohnen, die die russische Hauptstadt als Ziel gehabt hätten.
Mehr als 460 Drohnen seien seit Freitagabend in Richtung der Region Moskau geflogen, erklärte Sobjanin im staatlichen Onlinedienst MAX. Die meisten Drohnen seien in großer Entfernung abgefangen worden. 123 Drohnen seien bei der Annäherung an die Hauptstadt zerstört worden. Moskau liegt rund 500 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.
Hunderte russische Drohnen
Auch die ukrainischen Behörden meldeten hunderte russische Drohnenangriffe auf mehrere Regionen. Der Chef der Militärverwaltung von Saporischschja, Iwan Fedorow, erklärte, in den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 700 russische Drohnen in Richtung der Region gestartet worden. Dabei sei ein Mensch getötet worden. Fünf weitere wurden demnach verletzt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die russische Armee habe militärische Ziele angegriffen.
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