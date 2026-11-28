„Noch nicht finales Erscheinungsbild“

„Ausgangspunkt des Projektes war die bautechnisch erforderliche Erneuerung der Terrasse. Da diese, nach mehrmaligen Veränderungen über die Zeit, in ihrer letzten Form 1965 errichtet wurde, bestand aus Sicht der Denkmalpflege kein Einwand gegen eine Erneuerung auch in etwas abgewandelter Form“, so das Bundesdenkmalamt auf „Krone“-Anfrage. Aus Sicht der Denkmalpflege wären im Zuge des Gesamtprojekts „zahlreiche sehr positive Maßnahmen gesetzt worden“, insbesondere die Restaurierung der gesamten Außenhülle und die Annäherung an das historische Erscheinungsbild gemäß den restauratorischen Befundungen. Hier konnte eine wesentliche Verbesserung zum Vorzustand erzielt werden, so das Bundesdenkmalamt. „Der aktuell sichtbare Zustand entspricht noch nicht dem finalen Erscheinungsbild“, heißt es dazu von Lindt.

Auf der Stadtparkseite würden neue begrünte Bereiche mit bepflanzten Beeten und Sitzmöglichkeiten entstehen. Die Brücke solle den Kursalon „stärker zum Stadtpark öffnen“ und beide Bereiche „näher zusammenbringen“, so das Unternehmen. Ziel sei es, den Kursalon und seine Außenbereiche stärker zum Stadtpark zu öffnen und einen Ort zu schaffen, der für Wiener ebenso wie für internationale Gäste öffentlich zugänglich und einladend ist.