Grau mit viel Beton: Der Zubau an den ehrwürdigen Kursalon Hübner im Wiener Stadtpark regt bereits jetzt auf, das edle Baujuwel wurde in den Augen mancher „kaputt renoviert“. Der neue Pächter Lindt & Sprüngli beruhigt.
„Dort, wo sich die Ringstraße an das Grün des Stadtparks lehnt, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts eines der exklusivsten und prachtvollsten Gebäude Wiens im Stil der italienischen Renaissance errichtet: der Kursalon Hübner.“ So die offizielle Beschreibung des Baujuwels. Ob das aber auch noch für die Zukunft gilt, sei dahingestellt. Hier wurde nämlich ordentlich umgebaut.
Der neue Pächter der schmucken Liegenschaft ist der Schokoladengigant Lindt & Sprüngli. Und im Frühjahr 2027 soll an Ort und Stelle die „Lindt World of Chocolate Vienna“ eröffnen – kurz gesagt ein Schokoladenmuseum, ähnlich wie in Zürich (Schweiz).
„Behutsame Renovierung“ versprochen
Die Anbauten sind in Grau gehalten und sorgen bereits jetzt für mächtig Wirbel. Die Fläche vor dem Kursalon wurde zubetoniert. Dabei versprach Lindt noch im Jahr 2024 „eine behutsame und aufwendige Renovierung, mit besonderem Augenmerk auf die Wahrung der historischen Elemente des Gebäudes“. Doch wer hat das genehmigt?
Das Projekt wurde 2022 dem Fachbeirat für Stadtplanung, Stadtgestaltung und Welterbe „vorgelegt, begutachtet und positiv beurteilt“, heißt es aus der MA 19 (Architektur und Stadterhaltung). Außerdem sei das Projekt – als Voraussetzung für die Umsetzung – mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt und von diesem freigegeben worden.
Mehr Grünfläche durch Grüninseln
Wichtigster Punkt der Neugestaltung laut MA 19: Durch die Planung werde 4,5-mal so viel Grünfläche geschaffen wie vor dem Umbau. Die derzeit vollflächig betonierten Flächen sollen mit Grüninseln aufgelockert werden und schaffen eben so mehr Grünfläche als davor, heißt es weiter.
„Noch nicht finales Erscheinungsbild“
„Ausgangspunkt des Projektes war die bautechnisch erforderliche Erneuerung der Terrasse. Da diese, nach mehrmaligen Veränderungen über die Zeit, in ihrer letzten Form 1965 errichtet wurde, bestand aus Sicht der Denkmalpflege kein Einwand gegen eine Erneuerung auch in etwas abgewandelter Form“, so das Bundesdenkmalamt auf „Krone“-Anfrage. Aus Sicht der Denkmalpflege wären im Zuge des Gesamtprojekts „zahlreiche sehr positive Maßnahmen gesetzt worden“, insbesondere die Restaurierung der gesamten Außenhülle und die Annäherung an das historische Erscheinungsbild gemäß den restauratorischen Befundungen. Hier konnte eine wesentliche Verbesserung zum Vorzustand erzielt werden, so das Bundesdenkmalamt. „Der aktuell sichtbare Zustand entspricht noch nicht dem finalen Erscheinungsbild“, heißt es dazu von Lindt.
Auf der Stadtparkseite würden neue begrünte Bereiche mit bepflanzten Beeten und Sitzmöglichkeiten entstehen. Die Brücke solle den Kursalon „stärker zum Stadtpark öffnen“ und beide Bereiche „näher zusammenbringen“, so das Unternehmen. Ziel sei es, den Kursalon und seine Außenbereiche stärker zum Stadtpark zu öffnen und einen Ort zu schaffen, der für Wiener ebenso wie für internationale Gäste öffentlich zugänglich und einladend ist.
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