Der Hackerangriff sei bereits früher im Jahr bei Wartungsarbeiten an dem System entdeckt worden. Der mutmaßliche Angriff ist der jüngste in einer Reihe von Cyberangriffen auf US-Regierungsbehörden und Unternehmen in den vergangenen Wochen. Zuletzt sollen etwa der US-Auslandsgeheimdienst CIA und die US-Bundespolizei FBI angegriffen worden sein.