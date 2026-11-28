Serie von Attacken
Cyberangriff auf US-Luftwaffe: Pentagon reagiert
Nach Berichten über einen Cyberangriff auf die US-Luftwaffe hat das Pentagon die Sicherheit seiner IT-Infrastruktur betont. Die IT-Systeme des Verteidigungsministeriums seien „sicher, geschützt und werden rund um die Uhr von den besten Experten und Teams der Welt überwacht“.
Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums hatte zuvor mitgeteilt, das Pentagon äußere sich „aus Gründen der operativen Sicherheit nicht zum Status unserer Netzwerke“. Zuvor hatten mehrere Medien über einen mutmaßlichen Cyberangriff auf die Cloud-Plattform berichtet.
„Sensible Daten“ abgegriffen?
Der US-Sender NBC News berichtete unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Beamten, ein Angriff „könnte sensible militärische Informationen offengelegt haben“.
Der Hackerangriff sei bereits früher im Jahr bei Wartungsarbeiten an dem System entdeckt worden. Der mutmaßliche Angriff ist der jüngste in einer Reihe von Cyberangriffen auf US-Regierungsbehörden und Unternehmen in den vergangenen Wochen. Zuletzt sollen etwa der US-Auslandsgeheimdienst CIA und die US-Bundespolizei FBI angegriffen worden sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.