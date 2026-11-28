„Bewerb über zwei Jahre?“

Und dennoch sehnt sich der Großteil der Spieler und Betreuer nach dem alten Format zurück. „Es sollte wieder so sein, dass man ein Viertelfinale daheim oder auswärts bestreitet“, befindet Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer. Auch ein Final Four sollte es seiner Meinung nach nicht geben, sondern, dass wie früher alles fertig gespielt wird. „Ich könnte mir aber vorstellen, den Bewerb über zwei Jahre auszutragen“, meint er in Hinblick auf die Dauerklage der Spieler, dass die Tennissaison ohnehin schon zu lange dauere. Dafür würde Melzer wiederum dafür plädieren, mehr Teams in die Weltgruppe aufzunehmen, sodass ein „richtiger Raster“ entsteht.