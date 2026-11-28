Der aktuelle Modus des Davis Cups bringt den Spielern mehr Geld als das traditionelle Format. Dennoch sprechen sich auch Österreichs Asse für eine Rückkehr zum alten System aus. Das ist jedoch frühestens 2028 der Fall. Jürgen Melzer hat einen Vorschlag, wie die Veranstaltung dann aussehen könnte – und erhält Zustimmung von Carlos Alcaraz.
Eine große Show wird beim Davis-Cup-Finalturnier in Bologna auf die Bühne gestellt. Vor jeder Partie gibt es eine Lichtshow, werden Highlights von Matches aus den Qualifikationsrunden eingespielt, brüllen die Zuschauer den Countdown, bis die Athleten die Arena betreten, mit. Das vielleicht Wichtigste: Die Halle ist auch bei den Duelle ohne Beteiligung der italienischen Gastgeber gut gefüllt, wie man auch bei Österreichs Viertelfinale gegen Spanien sah.
Der Aufwand, das Rundum, die Inszenierung, die beim Finalturnier betrieben werden, wäre bei einem einfachen Davis-Cup-Vergleich nicht möglich. Und wenngleich das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist – als Antrittsgeld gibt es heuer zum Beispiel nur 350.000 Dollar anstatt der 500.0000 des Vorjahres – ist die größte Tennisteamveranstaltung der Welt damit finanziell lukrativer als dies vor noch zehn Jahren der Fall war.
„Bewerb über zwei Jahre?“
Und dennoch sehnt sich der Großteil der Spieler und Betreuer nach dem alten Format zurück. „Es sollte wieder so sein, dass man ein Viertelfinale daheim oder auswärts bestreitet“, befindet Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer. Auch ein Final Four sollte es seiner Meinung nach nicht geben, sondern, dass wie früher alles fertig gespielt wird. „Ich könnte mir aber vorstellen, den Bewerb über zwei Jahre auszutragen“, meint er in Hinblick auf die Dauerklage der Spieler, dass die Tennissaison ohnehin schon zu lange dauere. Dafür würde Melzer wiederum dafür plädieren, mehr Teams in die Weltgruppe aufzunehmen, sodass ein „richtiger Raster“ entsteht.
„Die Verbände haben sich auf das aktuelle Format nur geeinigt, weil extrem viel Geld versprochen worden ist. Es ist jetzt zwar mehr als früher, aber nicht so viel, wie angekündigt.“ Dabei bezieht sich der 45-Jährige auf den Einstieg der Investorengruppe Kosmos 2018, die aber bereits 2023 wieder schied, vom Tennisweltverband ITF verklagt wurde.
„Heim- und Auswärtspartien sind emotionaler“
Auch Lucas Miedler spricht sich trotz der finanziellen Vorteile des aktuellen Systems für eine Rückkehr zum früheren aus. „Von den Emotionen sind diese Heimspiele einfach unfassbar.“ Zumal es beim Finalturnier eben passieren kann, dass das Doppel gar nicht ausgetragen wird, so nach den Einzeln schon alles entschieden ist, was der Niederösterreicher nun zweimal in Folge erleben musste. Gleiches meint Joel Schwärzler, wie wohl erst seit diesem Jahr im Davis-Cup-Team dabei. „Dieses Finalturnier ist schon top, aber mit Heim- und Auswärtspartien ist es sicher emotionaler.“
Auch internationale Stars wie Carlos Alcaraz, der Jürgen Melzers Zwei-Jahres-Vorschlag unterstützt, oder Alexander Zverev hätten gerne eine Rückkehr zum traditionellen Davis Cup. Das ist frühestens 2028 möglich. Auch nächstes Jahr wird es fix noch ein Finalturnier in Bologna geben. Danach kann die ITF sich etwas neues überlegen. Die Spieler werden dabei wohl nicht gefragt.
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