Tragischer Verkehrsunfall am Freitagabend in Schönberg am Kamp im Bezirk Krems in NÖ: Ein 62-jähriger Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein akuter medizinischer Notfall bei dem 62-Jährigen aus dem Bezirk Horn zu dem Unfall geführt haben. Er war gegen 17.15 Uhr mit seinem Auto in Richtung Horn unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Sein Wagen prallte frontal gegen das Fahrzeug eines Ehepaars aus dem Bezirk Tulln.
Reanimationsversuche blieben erfolglos
Sofort eilten Ersthelfer und Rettungskräfte dem 62-Jährigen zu und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos. Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 2 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Auch das Ehepaar erlitt bei dem heftigen Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden beide in Krankenhäuser gebracht. Der 49-Jährige und seine Frau (47) wurden ins Landesklinikum Horn beziehungsweise ins Universitätsklinikum Krems eingeliefert.
Bundesstraße fast drei Stunden gesperrt
Für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die B34 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Von 17.15 bis 20 Uhr war kein Durchkommen, der Pkw-Verkehr wurde örtlich umgeleitet.
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