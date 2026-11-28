Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein akuter medizinischer Notfall bei dem 62-Jährigen aus dem Bezirk Horn zu dem Unfall geführt haben. Er war gegen 17.15 Uhr mit seinem Auto in Richtung Horn unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Sein Wagen prallte frontal gegen das Fahrzeug eines Ehepaars aus dem Bezirk Tulln.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Sofort eilten Ersthelfer und Rettungskräfte dem 62-Jährigen zu und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos. Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 2 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.