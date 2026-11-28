Frau blieb allein im Wagen zurück

Taylor war in einem Gefängnis in der Kleinstadt Grants inhaftiert, gut eine Autostunde westlich der Großstadt Albuquerque. Wie mehrere US-Medien berichteten, machten ihre Bewacher am Mittwoch Halt bei der Kette Whataburger. Eine Sprecherin der Gefängnisbehörde sagte dem „Albuquerque Journal“, eine der drei Personen sei bei Taylor geblieben, allerdings nicht im Auto. Die Inhaftierte sei wegen ihrer Schwangerschaft nicht gefesselt gewesen, habe sich abgeschnallt und sei davongefahren.