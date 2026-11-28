Er fährt in brennende Tiefgaragen, bewegt gewaltige Luftmengen und kann sogar Autos bergen: Niederösterreich bekommt seinen ersten Löschroboter! Das 310.000 Euro teure Spezialgerät soll 2027 in St. Pölten stationiert werden und Feuerwehren im ganzen Bundesland unterstützen.
Wenn in einer Tiefgarage, einem Tunnel oder einer Industriehalle ein Feuer ausbricht, zählt jede Sekunde. Doch gerade dort wird es für Feuerwehrleute oft besonders gefährlich: Extreme Hitze, dichter Rauch und einsturzgefährdete Gebäudeteile können einen Löschangriff beinahe unmöglich machen. Künftig soll in solchen Situationen ein ferngesteuerter Helfer einspringen.
Das sogenannte Löschunterstützungsfahrzeug (LUF 60) wird bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt stationiert, kann aber von Feuerwehren aus dem gesamten Bundesland angefordert werden. „In anderen Bundesländern ist das bereits Standard geworden“, erklärt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.
90.000 Kubikmeter Luft pro Stunde
Das in Vorarlberg hergestellte Raupenfahrzeug ist mit Kameras samt Wärmebildtechnik ausgestattet und kann aus sicherer Entfernung gesteuert werden. Damit lässt es sich auch in Bereiche schicken, in denen sich Einsatzkräfte nicht mehr gefahrlos aufhalten können.
Besonders beeindruckend ist sein leistungsstarker Großlüfter: Bis zu 90.000 Kubikmeter Luft pro Stunde kann das Gerät bewegen. So lassen sich verrauchte Tunnel, Tiefgaragen oder Industriehallen belüften. Gleichzeitig kann Wasser in Form eines feinen Nebels eingebracht werden, um die Umgebung abzukühlen und die Brandbekämpfung zu unterstützen.
Auch Hindernisse kann der Roboter beseitigen. Dank seines Raupenantriebs und seiner Zugkraft lassen sich etwa Fahrzeuge aus Gefahrenbereichen bewegen. Das kann besonders bei Tunnelbränden entscheidend sein, wenn Autos den Weg für die Einsatzkräfte versperren.
In anderen Bundesländern ist das bereits Standard geworden.
Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner über NÖs ersten Löschroboter
Auch bei Hochwasser einsetzbar
Doch das LUF 60 ist nicht ausschließlich für Brandeinsätze gedacht. Mit einer zusätzlichen hydraulisch betriebenen Hochwasserpumpe können rund 6000 Liter Wasser pro Minute gefördert werden. Damit lässt sich das Spezialgerät auch bei Überflutungen oder zur Wasserversorgung bei größeren Bränden einsetzen.
Rund 310.000 Euro kostet die Anschaffung. Stadt St. Pölten und Land Niederösterreich beteiligen sich mit jeweils 70.000 Euro, den Rest übernimmt der Landesfeuerwehrverband. Geliefert werden soll das Gerät Anfang des zweiten Quartals 2027.
Die Bedienung erfolgt durch eigens geschulte Mitglieder der Feuerwehr St. Pölten-Stadt, die auch Wartung und Transport übernimmt. Kommandant Mateusz Fryn zufolge wird das Projekt bereits seit eineinhalb Jahren verfolgt.
Eine Million Euro für weiteres Löschfahrzeug
Der Roboter ist allerdings nur ein Teil der geplanten Investitionen in die St. Pöltner Feuerwehren. Auch ein neues Hilfeleistungsfahrzeug HLF 4 soll angeschafft werden. Der rund eine Million Euro teure Ersatz für das bisherige Großtanklöschfahrzeug soll 2028 in Dienst gestellt werden.
Gerade bei Groß- und Waldbränden kommt es darauf an, rasch ausreichend Löschwasser an den Einsatzort zu bringen. Deshalb sind leistungsfähige Tanklöschfahrzeuge laut Fahrafellner unverzichtbar.
Neue Feuerwehrhäuser und höhere Zuschüsse
Daneben investiert die Stadt kräftig in die Infrastruktur. In Pummersdorf wird das Feuerwehrhaus erweitert, während in Radlberg eine neue gemeinsame Wache entstehen soll. Die Feuerwehren Ober- und Unterradlberg haben sich dafür entschieden, knapp 80 Jahre nach ihrer Trennung wieder zu fusionieren.
Auch die laufenden Subventionen für die St. Pöltner Feuerwehren und die Feuerwehrjugend sollen 2027 um zehn Prozent steigen. Bürgermeister Matthias Stadler will den entsprechenden Antrag im Dezember-Gemeinderat einbringen.
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