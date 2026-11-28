Wenn in einer Tiefgarage, einem Tunnel oder einer Industriehalle ein Feuer ausbricht, zählt jede Sekunde. Doch gerade dort wird es für Feuerwehrleute oft besonders gefährlich: Extreme Hitze, dichter Rauch und einsturzgefährdete Gebäudeteile können einen Löschangriff beinahe unmöglich machen. Künftig soll in solchen Situationen ein ferngesteuerter Helfer einspringen.