Irma, Maria, Helga, Anna und Gertraud wohnen alle im Umkreis von 20 Kilometern und sehen sich, so oft sie können. „Das ist in der heutigen Zeit, wo viele nicht einmal ihre Nachbarn kennen, eine Seltenheit“, findet Reinhard Kuktits, der sich deshalb an die „Krone“ gewandt hat. Im Garten des Gasthauses sind die Fotos entstanden, auf denen die vier Schwestern auf ihre Jubilarin anstoßen.