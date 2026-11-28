Irma feiert ihren Achtziger und ihre vier Schwestern, alle zwischen 80 und 90, lassen sie hochleben. Gemeinsam sind die fünf vitalen Burgenländerinnen 422 Jahre alt.
Drei Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, im November 1936, erblickt in der südburgenländischen Gemeinde Goberling ein Mädchen namens Maria das Licht der Welt. Die Mutter ist Hausfrau, der Vater Bergmann im Bergwerk Schlaining; er wird 93. Die fünf stammen aus einer Bergarbeiterfamilie.
Maria Kalchbrenner (die zweite Frau auf dem Foto rechts) bekommt noch vier Schwestern. Die Jüngste der fünf Burgenländerinnen, Irma, kommt nach dem Krieg, am 10. November 1946, auf die Welt und feierte nun ihren 80. Geburtstag.
Die fünf stammen aus einer Bergarbeiterfamilie
Im Gasthaus Schitter in Podler gab es ein burgenländisches Festmahl, bei dem alle Schwestern zusammenkamen. „Sie halten zusammen wie Pick und Zwick“, erzählt Reinhard Kuktits, eines von vier Kindern der Jubilarin – gemeinsam sind sie fast ein halbes Jahrhundert alt und haben 14 Kinder, 16 Enkel, elf Urenkel. „Wenn eine von ihnen krank ist oder Hilfe braucht, dann kümmern sich alle anderen um sie.“
Irma, Maria, Helga, Anna und Gertraud wohnen alle im Umkreis von 20 Kilometern und sehen sich, so oft sie können. „Das ist in der heutigen Zeit, wo viele nicht einmal ihre Nachbarn kennen, eine Seltenheit“, findet Reinhard Kuktits, der sich deshalb an die „Krone“ gewandt hat. Im Garten des Gasthauses sind die Fotos entstanden, auf denen die vier Schwestern auf ihre Jubilarin anstoßen.
Das Fest hätte auch unter dem Motto „Hurra, wir leben noch!“ stehen können. Denn welche Geschwister erreichen schon gemeinsam 422 gesunde Jahre?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.