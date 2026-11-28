Karl: „Freude überwiegt“

Der nach seinem zwischenzeitlichen Rücktritt doch wieder mitwirkende Karl verpasste den perfekten Einstand in den Heim-WM-Winter nur knapp. „Im großen Finale habe ich nach dem Fehler von Dario das Tempo etwas herausgenommen und zu sehr auf die Linie geachtet. Das ist das Einzige, was ich mir heute vorwerfen kann. Aber die Freude über den zweiten Platz überwiegt ganz klar“, sagte der 41-jährige Niederösterreicher, der seine Podestplatzserie in China fortsetzte.