Priester war Täter
Missbrauchsopfer in Köln bekommt 550.000 Euro
Das Erzbistum Köln muss einem Missbrauchsopfer ein Schmerzensgeld von 550.000 Euro zahlen. Es ist die bisher höchste Summe in Deutschland für ein Missbrauchsopfer der katholischen Kirche. Das bisherige Maximum lag bei 300.000 Euro.
Auf das Schmerzensgeld sollen aber 360.000 Euro angerechnet werden, die die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) der katholischen Kirche bereits an die Klägerin ausgezahlt hat. Die Frau war in ihrer Kindheit in den 1970er- und 1980er-Jahren von einem Priester schwer sexuell missbraucht worden, dessen Pflegetochter sie war. Der Mann wurde 2022 zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht Köln entschied damals jedoch, dass das Erzbistum Köln für die Verbrechen des Geistlichen nicht haftbar gemacht werden könne. Dieser habe „mehr oder weniger als Privatperson“ gehandelt.
Die Klägerin ging dagegen in Berufung und bekam vom Oberlandesgericht Köln (OLG) in zentralen Punkten recht. Der Priester habe sich schon in seiner Zeit als Diakon, als er noch nicht Pflegevater war, „unter dem Deckmantel seiner kirchlichen Tätigkeit“ an die Klägerin herangemacht, sagte der Vorsitzende Richter. Über seine Stellung als Diakon habe er sich „eine glaubwürdige Legende“ geschaffen, über deren Nimbus er überhaupt Pflegekinder bekommen habe. Daher gebe es einen Zusammenhang zwischen der kirchlichen Tätigkeit des Mannes und seinen Missbrauchstaten, hieß es.
Die Frau hatte auf eine noch höhere Summe geklagt, nämlich auf mindestens 830.000 Euro. Gegen das jüngste Urteil ist keine Revision zugelassen.
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