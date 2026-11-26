Auf das Schmerzensgeld sollen aber 360.000 Euro angerechnet werden, die die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) der katholischen Kirche bereits an die Klägerin ausgezahlt hat. Die Frau war in ihrer Kindheit in den 1970er- und 1980er-Jahren von einem Priester schwer sexuell missbraucht worden, dessen Pflegetochter sie war. Der Mann wurde 2022 zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht Köln entschied damals jedoch, dass das Erzbistum Köln für die Verbrechen des Geistlichen nicht haftbar gemacht werden könne. Dieser habe „mehr oder weniger als Privatperson“ gehandelt.