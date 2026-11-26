Das Liebesglück von Manuel und Anika Neuer soll laut Medienberichten Geschichte sein. Eine offizielle Bestätigung von den beiden gibt es bislang nicht, doch jetzt teilte Anika ein brisantes Posting in den sozialen Medien.
Rund um den derzeit verletzten Bayern-Torhüter Manuel Neuer gab es zuletzt zahlreiche Schlagzeilen. Es heißt, der 40-Jährige soll seine Ehefrau Anika kurz nach der Geburt des zweiten Kinds verlassen haben.
Wie unter anderem die „Bunte“ berichtet, teilte Anika Neuer nun in ihrer privaten Instagram-Story ein englischsprachiges Video. Manuel Neuer wird zwar namentlich nicht genannt, jedoch heißt es in dem Clip: „Es ist nicht beschämend, die Frau zu sein, die betrogen wurde. Beschämend ist es, ein Mann zu sein, der seine Familie zerstört, seine Kinder und seine Ehefrau wegen einer Ehebrecherin traumatisiert und dann allen anderen die Schuld für den Schaden gibt, den er selbst angerichtet hat.“
Heftige Kritik an Bayern-Star
Kritik an Manuel Neuer kam zuletzt von der Münchener Paar-Therapeutin Ruth Marquardt, die in einem viral gegangenen Instagram-Video festhielt: „Manuel Neuer schafft es, seine Frau zu verlassen, während sie noch im Wochenbett ist, nachdem sie das zweite Kind bekommen hat. Es ist scheißegal, wie eure Beziehung ist. Aber du kannst deine Frau und deine Kinder nicht im Stich lassen. dich einfach herausziehen und sagen: Ich bin dann mal weg! Da ist es egal, wie toll die wohnen. Das ist so übel!“
Weiters betonte sie: „Du könntest Verantwortung zeigen, sagen: Lass uns getrennt sein, aber wir sind als Eltern ein Team.“ Stattdessen wurde Neuer im vom Klub genehmigten Brasilien-Urlaub mit einer anderen Frau fotografiert.
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