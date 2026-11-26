Heftige Kritik an Bayern-Star

Kritik an Manuel Neuer kam zuletzt von der Münchener Paar-Therapeutin Ruth Marquardt, die in einem viral gegangenen Instagram-Video festhielt: „Manuel Neuer schafft es, seine Frau zu verlassen, während sie noch im Wochenbett ist, nachdem sie das zweite Kind bekommen hat. Es ist scheißegal, wie eure Beziehung ist. Aber du kannst deine Frau und deine Kinder nicht im Stich lassen. dich einfach herausziehen und sagen: Ich bin dann mal weg! Da ist es egal, wie toll die wohnen. Das ist so übel!“