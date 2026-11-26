Österreich peilt Sensation an

Am Donnerstag (ab 17 Uhr/HIER im sportkrone.at-Liveticker) ist auch Österreichs Davis-Cup-Team beim Final 8 in Bologna an der Reihe. Die Truppe von Kapitän Jürgen Melzer möchte gegen den haushohen Favoriten Spanien die Sensation schaffen und zum zweiten Mal nach 1990 das Semifinale des traditionsreichen Team-Bewerbs erreichen. In diesem würde Großbritannien warten.