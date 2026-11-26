Aus und vorbei: Der Davis-Cup-Titeltraum von Deutschland ist am Donnerstagnachmittag nach einem 1:2 im Viertelfinale gegen Großbritannien geplatzt!
Zum Auftakt hatte Deutschlands Jan-Lennard Struff gegen Cameron Norrie mit 3:6, 6:3 und 2:6 verloren. Dann kam der große Auftritt von Alexander Zverev. Der Weltranglistenerste sorgte mit dem 6:3 und 6:2 gegen Arthur Fery für den 1:1-Ausgleich. Damit wahrte Zverev die Halbfinal-Chancen des deutschen Tennisteams bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna.
Im Doppel hatten dann jedoch die Briten das bessere Ende für sich. Henry Patten und Neal Skupski setzten sich gegen Kevin Krawietz und Tim Pütz mit 6:2 und 7:6(6) durch und fixierten den Aufstieg ins Halbfinale.
Kein krönender Abschluss
Zverev und Co. wollten in Bologna für den ersten deutschen Triumph im prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb seit 33 Jahren sorgen. Für Zverev wäre es ein krönender Abschluss seiner persönlichen Traumsaison mit den beiden ersten Grand-Slam-Turniersiegen in Paris und New York sowie der Eroberung der Nummer eins gewesen.
Österreich peilt Sensation an
Am Donnerstag (ab 17 Uhr/HIER im sportkrone.at-Liveticker) ist auch Österreichs Davis-Cup-Team beim Final 8 in Bologna an der Reihe. Die Truppe von Kapitän Jürgen Melzer möchte gegen den haushohen Favoriten Spanien die Sensation schaffen und zum zweiten Mal nach 1990 das Semifinale des traditionsreichen Team-Bewerbs erreichen. In diesem würde Großbritannien warten.
DAVIS CUP - Viertelfinale:
Großbritannien - Deutschland 2:1
Cameron Norrie – Jan-Lennard Struff 6:3,3:6,6:2
Arthur Fery – Alexander Zverev 3:6,2:6
Henry Patten/Neal Skupski – Kevin Krawietz/Tim Pütz 6:2,7:6(6)
Folgt 17 Uhr: Österreich – Spanien
Bereits am Dienstag: Tschechien – Kanada 2:0, Italien – Südkorea 2:1
Halbfinale: Tschechien – Italien (Freitag), Großbritannien – Österreich/Spanien (Samstag)
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