Joan Smalls war 2023 und 2024 mit Brady liiert – eine On-off-Liebe, die rund acht Monate dauerte. Doch dann der Schock: Nach dem endgültigen Liebes-Aus bandelte ausgerechnet ihre beste Freundin Candice Swanepoel mit dem NFL-Star an – ein Vertrauensbruch für das 38-jährige Topmodel, das jetzt bestätigte, dass daran die Freundschaft mit ihrer Engel-Kollegin zerbrach. „Leider war das der Auslöser. Ich war acht Monate lang mit dieser Person zusammen“, erklärte Smalls im Podcast „The Cutting Room Floor“.