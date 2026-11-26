Einst waren sie Busenfreundinnen, doch dann kam Tom Brady ins Leben von Candice Swanepoel und Joan Smalls. Und weil die eine Schönheit jetzt den nunmehr Ex-Freund der anderen Schönheit datet, hängt der Haussegen bei den Model-Engeln schief. In einem Interview packt Smalls jetzt über das Ende einer 15 Jahre langen Freundschaft aus – und spart nicht an Vorwürfen gegen ihre Kollegin.
Joan Smalls war 2023 und 2024 mit Brady liiert – eine On-off-Liebe, die rund acht Monate dauerte. Doch dann der Schock: Nach dem endgültigen Liebes-Aus bandelte ausgerechnet ihre beste Freundin Candice Swanepoel mit dem NFL-Star an – ein Vertrauensbruch für das 38-jährige Topmodel, das jetzt bestätigte, dass daran die Freundschaft mit ihrer Engel-Kollegin zerbrach. „Leider war das der Auslöser. Ich war acht Monate lang mit dieser Person zusammen“, erklärte Smalls im Podcast „The Cutting Room Floor“.
Smalls war „völlig perplex“
Besonders verletzt habe sie, dass sie und Swanepoel über 15 Jahre hinweg offen über ihr Privatleben gesprochen hätten. Smalls habe ihrer Freundin alles über ihre Beziehungen und Bekanntschaften erzählt.
Drei Monate, nachdem sie den Kontakt zu Brady beendet hatte, habe Swanepoel sie jedoch kontaktiert und um ein Gespräch gebeten. „Ich rief sie an und fragte: ,Geht es um ihn?‘ Sie antwortete: ,Ja.‘ Wir sprachen nur ganz kurz am Telefon, und ich war völlig perplex und wusste nicht, was ich sagen sollte“, schilderte die Laufsteg-Beauty.
„Das hat mich so wütend gemacht“
Nach Angaben von Smalls kannte Swanepoel sogar sehr persönliche Details über ihre Beziehung zu Brady und hatte ihr zuvor beim Formulieren von Textnachrichten an ihn geholfen. „Möglicherweise zu meinem eigenen Nachteil habe ich zu viel erzählt. Ich war einfach offen zu einer Freundin, bei der ich mich sicher fühlte“, klagte Smalls jetzt an.
Auch Swanepoels Reaktion auf die Situation habe sie enttäuscht. Die 38-Jährige, die zwei Söhne mit ihrem früheren Partner Hermann Nicoli hat, habe ihr Verhalten wiederholt verteidigt. „Sie begann, meine Erfahrungen herunterzuspielen, um sich selbst mit der Situation besser zu fühlen. Genau das hat mich, glaube ich, so wütend gemacht“, enthüllte Smalls. „Es war diese ganze Einstellung nach dem Motto: ,Ich bin erwachsen. Ich brauche keine Erlaubnis.‘“
Smalls wirft Swanepoel Rücksichtslosigkeit vor
Das stimme zwar, doch unter Freundinnen sollte man die Gefühle der anderen berücksichtigen, forderte Smalls. „Es war einfach diese Anspruchshaltung und diese Rücksichtslosigkeit gegenüber jemandem, der deine Freundin ist. So etwas würde ich dir niemals antun.“
Swanepoel habe sogar von ihr erwartet, sie wegen ihrer Entscheidung zu trösten, damit sie sich nicht schuldig fühlen müsse. Das Ende der Freundschaft habe Smalls besonders getroffen, weil sie nur wenige Menschen in ihren engsten Kreis lasse.
Die gebürtige Südafrikanerin hatte zuvor betont, dass sie die Freundschaft mit Smalls stets respektieren werde. Swanepoels Sprecher erklärte im vergangenen Monat: „Candice hält ihr Privatleben seit jeher sehr bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Ihr Fokus liegt weiterhin auf der Erziehung ihrer Kinder. Sie und Joan verbindet eine lange gemeinsame Geschichte und eine Freundschaft, die Candice immer respektieren wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.