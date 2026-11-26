Funkelnde Lichter, wärmender Punsch und tierische Begegnungen: Wenn Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg im festlichen Glanz erstrahlt, wird die Adventzeit zu einem ganz besonderen Erlebnis. Die „Krone“ lädt gemeinsam mit Gut Aiderbichl zu einem exklusiven Weihnachtsabend am 10. Dezember ein und verlost dafür 50 × 2 Eintrittskarten!
Wenn der Duft von Punsch und weihnachtlichen Köstlichkeiten durch die Luft zieht und der gesamte Hof in festlichem Lichterglanz erstrahlt, ist Weihnachtszauber garantiert! Noch bis zum 6. Jänner 2027 verwandelt sich Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg in ein stimmungsvolles Adventparadies, das mit seiner einzigartigen Kombination aus gelebter Tierliebe und besinnlicher Weihnachtsatmosphäre begeistert.
Tierische Begegnungen im Weihnachtsparadies
Mitten im Salzburger Seenland erwartet die Besucher ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art. Liebevoll geschmückte Stände, regionale Schmankerl, wärmender Punsch und duftender Glühwein laden zum Verweilen ein. Doch das eigentliche Highlight sind die tierischen Bewohner des Hofes, die hier ein liebevolles und sicheres Zuhause gefunden haben.
Ob neugierige Ponys, zutrauliche Esel, Lamas oder Katzen – auf Gut Aiderbichl wird die Weihnachtszeit zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Hier können Besucher den geretteten Tieren begegnen, ihre Geschichten kennenlernen und gleichzeitig dem vorweihnachtlichen Trubel für einige Stunden entfliehen.
Ein exklusiver Adventabend für „Krone“-Leser
Am Donnerstag, dem 10. Dezember, ab 17.30 Uhr, wartet ein ganz besonderes Highlight auf die Leser der „Krone“. Gemeinsam laden Claus Pandi, Chefredakteur der „Salzburg Krone“, und Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl, 50x2 „Krone“-Abonnenten zu einem exklusiven Weihnachtszauber nach Henndorf ein. Im Mittelpunkt steht ein besinnlicher Abend, bei dem gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest genossen wird. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. Dezember, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.