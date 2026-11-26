Ein exklusiver Adventabend für „Krone“-Leser

Am Donnerstag, dem 10. Dezember, ab 17.30 Uhr, wartet ein ganz besonderes Highlight auf die Leser der „Krone“. Gemeinsam laden Claus Pandi, Chefredakteur der „Salzburg Krone“, und Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl, 50x2 „Krone“-Abonnenten zu einem exklusiven Weihnachtszauber nach Henndorf ein. Im Mittelpunkt steht ein besinnlicher Abend, bei dem gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest genossen wird. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. Dezember, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.