Ein mutmaßlich sehbeeinträchtigter Lenker eines Sattelschleppers blieb beim Stoppschild in Purbach (Burgenland) nicht stehen und überrollte einen Radfahrer (70), der vor Ort verstarb. Nach dem Prozess am Landesgericht Eisenstadt ist fix: Der Rumäne soll einen Haufen Geld zahlen. Das Gefängnis bleibt ihm erspart.
Die gesamte Familie – Lebensgefährtin, Söhne, Geschwister, Enkerl – nimmt Platz im Saal 6 am Landesgericht Eisenstadt, um das Urteil über jenen Mann (63) aus Rumänien zu vernehmen, der zweifelsfrei die Schuld am Tod des 70-jährigen Burgenländers trägt.
„Fahrrad flog in hohem Bogen durch die Luft“
Der tragische Unfall ereignete sich heuer am 6. Mai die um die Mittagszeit in Purbach. Der Pensionist fuhr mit seinem Mountainbike auf einem Radweg. Der Lkw-Lenker, nicht alkoholisiert, missachtete ein Stoppschild. „Ich habe gesehen, wie ein Fahrrad in hohem Bogen durch die Luft geflogen ist“, sagt der einzige Zeuge. „Ich rief sofort die Rettung an, weil ich wusste, dass da gerade was Schlimmes passiert ist.“
Jede Hilfe kam zu spät
Ein First Responder leitete Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Auch die Polizei, ein Notarzthubschrauber, ein Kriseninterventionsteam und die Feuerwehren Purbach und Donnerskirchen waren prompt zur Stelle. Dennoch kam für den 70-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen.
„Er ist aus dem Nichts gekommen“
Der Lenker des Sattelschleppers bleibt dem Prozess fern. Er lässt über seinen Anwalt ausrichten, dass er sich vollinhaltlich schuldig bekennt und dass es ihm leidtue. „Aus seiner Sicht ist das Opfer aus dem Nichts gekommen.“
Gut. Und jetzt? Eine mögliche Sehschwäche des Rumänen, der wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt ist, wird thematisiert – auf eine ärztliche Beäugung war verzichtet worden. „Er konnte nicht zur Seite schauen, ohne den Kopf zu drehen. Das rechte Auge war richtig milchig“, sagt ein Gruppeninspektor, der damals die Einvernahme durchgeführt hat. „Ich wollte das fotografieren, aber er stimmte nicht zu.“
120.000 Euro. Woher nehmen?
Der Anwalt wird dem ferngebliebenen Unbescholtenen vermutlich nahelegen, den Spruch der Richterin ungefragt zu akzeptieren: 15 Monate bedingte Haft plus 120.000 Euro (Trauer-)Schmerzengeld für die Hinterbliebenen. Ob die je einen Cent sehen werden? „Mein Mandant ist seitdem ohne Beschäftigung.“
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