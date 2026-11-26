„Fahrrad flog in hohem Bogen durch die Luft“

Der tragische Unfall ereignete sich heuer am 6. Mai die um die Mittagszeit in Purbach. Der Pensionist fuhr mit seinem Mountainbike auf einem Radweg. Der Lkw-Lenker, nicht alkoholisiert, missachtete ein Stoppschild. „Ich habe gesehen, wie ein Fahrrad in hohem Bogen durch die Luft geflogen ist“, sagt der einzige Zeuge. „Ich rief sofort die Rettung an, weil ich wusste, dass da gerade was Schlimmes passiert ist.“