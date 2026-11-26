Jetzt hat Frau Holle auch über Niederösterreich kräftig ihre Polster ausgeschüttelt. Die Folge: Schnee auf vielen heimischen Verkehrswegen. Wie die Statistik zeigt, steigt damit das Unfallrisiko an – vor allem auf Freilandstraßen.
Weiße Pracht bis in die Niederungen, Schneefahrbahnen im ganzen Land – gestern hat der Winter auch in Niederösterreich Einzug gehalten. Damit müssen sich vor allem Autofahrer auf geänderte Verhältnisse einstellen. Denn auf winterlichen Straßen steigt das Unfallrisiko.
Hoher Blutzoll auf Schneefahrbahn
Und das mitunter mit tragischen Folgen: Laut Daten der Statistik Austria kamen im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen bei winterlichen Fahrverhältnissen sechs Menschen zwischen Enns und Leitha ums Leben, 182 Unfallopfer erlitten Verletzungen. Die größten Gefahren lauern im Winter offenbar auf Freilandstraßen. Denn während sich über das ganze Jahr betrachtet 39 Prozent aller Autounfälle auf solchen Verkehrswegen ereignen, erhöht sich dieser Wert bei Schneefall deutlich auf 60 Prozent.
Tempo ist oft zu hoch
„Gerade auf schneeglatter Fahrbahn spielt die Geschwindigkeit eine noch größere Rolle bei der Unfallursache“, erklärt Klara Maria Schenk: „So war im Vorjahr bei 87 Prozent der Unfälle auf winterlichen Freilandstraßen zu hohes Tempo der Grund, warum es gekracht hat.“ Denn der Bremsweg verändert sich auf einer Schneefahrbahn massiv, verlängert sich etwa bei 100 km/h von 62 auf mehr als 200 Meter (siehe Grafik).
Für Autofahrten bei Eis und Schnee hat die Mobilitätsexpertin daher eine Faustregel als Tipp parat: „Bei Schnee auf der Straße das Tempo um die Hälfte reduzieren!“
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