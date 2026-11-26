Hoher Blutzoll auf Schneefahrbahn

Und das mitunter mit tragischen Folgen: Laut Daten der Statistik Austria kamen im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen bei winterlichen Fahrverhältnissen sechs Menschen zwischen Enns und Leitha ums Leben, 182 Unfallopfer erlitten Verletzungen. Die größten Gefahren lauern im Winter offenbar auf Freilandstraßen. Denn während sich über das ganze Jahr betrachtet 39 Prozent aller Autounfälle auf solchen Verkehrswegen ereignen, erhöht sich dieser Wert bei Schneefall deutlich auf 60 Prozent.