Der SK Rapid ist dem Wintereinbruch in Ostösterreich mit der Gelassenheit einer Mannschaft im Hoch begegnet. „Wir haben ein bisschen anders trainiert als normal zwei Tage vor einem Spiel“, merkte Trainer Johannes Hoff Thorup am Donnerstag an. Der Bundesliga-Leader spulte in Anbetracht der Schneeschicht auf den Trainingsplätzen eine Indoor-Einheit in der nahe gelegenen Sport Arena Wien ab. „Wir haben das Beste daraus gemacht“, meinte Hoff Thorup.
Am Freitag geht es für die Wiener per Flieger nach Vorarlberg. Bei der Lustenauer Austria könnte Rapid tags darauf den Vorsprung auf den ersten Verfolger Salzburg um zumindest einen Tag auf neun Zähler ausbauen. Dass die Salzburger zuletzt bei der Austria Punkte liegen ließen, ist für Hoff Thorup kein allzu großes Thema. „Das System in Österreich ist so, dass wir noch öfters gegeneinander spielen werden. Wir müssen sie schlagen können, wenn wir gegen sie spielen“, betonte der Däne.
Viel wichtiger sei es demnach, selbst besser zu werden. Eine Meinung, die auch Stürmer Petter Nosa Dahl vertrat. „Es ist wichtiger, an uns selbst zu denken“, meinte der Norweger. Salzburg fügte Rapid mit einem 5:1-Heimsieg Anfang September die bisher einzige Saisonniederlage zu.
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