Am Freitag geht es für die Wiener per Flieger nach Vorarlberg. Bei der Lustenauer Austria könnte Rapid tags darauf den Vorsprung auf den ersten Verfolger Salzburg um zumindest einen Tag auf neun Zähler ausbauen. Dass die Salzburger zuletzt bei der Austria Punkte liegen ließen, ist für Hoff Thorup kein allzu großes Thema. „Das System in Österreich ist so, dass wir noch öfters gegeneinander spielen werden. Wir müssen sie schlagen können, wenn wir gegen sie spielen“, betonte der Däne.