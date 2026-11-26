Erst drittes Thanksgiving in Großbritannien

Für Harry und Meghan ist es nicht nur das erste Thanksgiving, das sie seit 2018 in Großbritannien verbringen. Es ist auch erst das dritte Mal überhaupt, dass sie das US-Familienfest in Europa begehen. Kurz vor der Bekanntgabe der Verlobung Ende November 2017 verbrachte Meghan Thanksgiving mit Harry in London, schon 2019 feierten sie in Kanada, wo sie eine Auszeit von ihren royalen Pflichten nahmen. In den vergangenen Jahren gab es das Thanksgiving-Dinner immer in ihrer kalifornischen Heimat Montecito.