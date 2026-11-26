Es ist für viele US-Amerikaner der wichtigste Feiertag im Jahr: Am heutigen Donnerstag wird Thanksgiving zelebriert. Auch bei Harry und Meghan ist dieser Tag jedes Jahr im Kalender dick eingetragen. Umso überraschender sind die Pläne des Herzogspaar von Sussex in diesem Jahr.
Eigentlich ist Thanksgiving ein typisch amerikanischer Familienfeiertag, doch Herzogin Meghan will nach dem Umzug nach Großbritannien auf diese Tradition nicht verzichten, wie das „Hello!“-Magazin berichtete. Und erstmals nach acht Jahren wollen Meghan und Harry das Fest auch in Großbritannien feiern. Eine kleine Premiere!
Meghan lädt Freunde statt Familie ein
Familienmitglieder werden bei den Sussexes allerdings nicht am Tisch sitzen, wie es weiter heißt. Denn von einer Aussöhnung mit der Royal Family sind Harry und Meghan noch Lichtjahre entfernt und Meghans Mama Doria Ragland reist laut Insiderinformationen des Magazins nicht aus den USA an, kommt erst fürs Weihnachtsfest zu ihren Enkelkindern. Weshalb sich Meghan einen anderen Plan zurechtgelegt haben soll: Sie feiert heuer statt Thanksgiving lieber „Friendsgiving“.
Was dahintersteckt, verrät schon der Name: Denn statt König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate versammeln sich bei den Sussexes befreundete Amerikaner und Amerikanerinnen, die ebenfalls in Großbritannien leben.
„Für Meghan wichtiger denn je“
Eine bewusste Entscheidung, wie ein Insider verriet: „Es ist für Meghan im Moment wirklich wichtiger denn je, ihre Freunde um sich zu haben.“
Kein Wunder, wurde der Umzug von Harry und Meghan nach Großbritannien von schrecklichen Nachrichten überschattet: Thomas Markle, Vater der Herzogin von Sussex, wurde wegen des mutmaßlichen Besitzes von Kindermissbrauchsdarstellungen festgenommen und angeklagt. Ihm drohen nun bis zu 40 Jahre Haft.
Erst drittes Thanksgiving in Großbritannien
Für Harry und Meghan ist es nicht nur das erste Thanksgiving, das sie seit 2018 in Großbritannien verbringen. Es ist auch erst das dritte Mal überhaupt, dass sie das US-Familienfest in Europa begehen. Kurz vor der Bekanntgabe der Verlobung Ende November 2017 verbrachte Meghan Thanksgiving mit Harry in London, schon 2019 feierten sie in Kanada, wo sie eine Auszeit von ihren royalen Pflichten nahmen. In den vergangenen Jahren gab es das Thanksgiving-Dinner immer in ihrer kalifornischen Heimat Montecito.
Vor allem Meghan war es in der Vergangenheit immer wichtig, ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) die Tradition von Thanksgiving näherzubringen – und dabei geht es ihr nicht nur um das gemeinsame Essen, sondern auch um kleine Gesten der Nächstenliebe. Im letzten Jahr engagierten sich Harry und Meghan deshalb auch gemeinsam mit ihren Kindern ehrenamtlich bei Our Big Kitchen in Los Angeles, wo sie bei der Zubereitung von Mahlzeiten für Menschen in Not halfen.
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