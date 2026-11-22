Die Zahl der Unwetter und Stürme ist in den vergangenen Jahren angestiegen, und damit auch die Zahl derer, die von den Auswirkungen betroffen sind. Bei Hagel und Sturm kommt es immer wieder zu beschädigten Dächern und abgedeckten Häuser – da ist schnelle Hilfe nötig.
Und genau dafür hat das Land Oberösterreich mit der Unterstützung der OÖ Versicherung 166 Notdächer angeschafft. Sie werden künftig flächendeckend in allen Bezirken zur Verfügung stehen und helfen den Einsatzkräften, beschädigte Gebäude rascher als bisher und sicher für die Einsatzkräfte provisorisch abzudecken. Stationiert werden die Dächer bei Freiwilligen Feuerwehren in den jeweiligen Bezirken.
Die speziellen Notdächer werden mithilfe eines Hubrettungsgerätes oder eines Krans über das beschädigte Dach gehoben und anschließend befestigt. Im Unterschied zu herkömmlichen Abdeckplanen, lässt sich mit den Notdächern wertvolle Zeit gewinnen. Gleichzeitig wird die Sicherheit der eingesetzten Feuerwehrmitglieder erhöht, da das Verfahren die Arbeiten auf beschädigten Dachflächen reduziert. Die Notdächer bieten einen vorübergehenden Schutz, bis eine fachgerechte Reparatur des Daches möglich ist.
„Diese Investition ist vor allem eine Investition in die Sicherheit unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte und der Menschen in Oberösterreich“, sagt dazu die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP):
Versicherung als Partner
„Als Partner konnte die OÖ. Versicherung gewonnen werden. „Die Oberösterreichische Versicherung ist seit jeher ein starker Partner der heimischen Feuerwehren. Mit den Notfalldächern leisten wir einen Beitrag zur Schadenprävention und möchten auf diese Weise zugleich unseren Dank für den unbezahlbaren Einsatz ausdrücken, den die Kameradinnen und Kameraden stets im Ernstfall leisten“, betont der Vorstand der Oberösterreichischen Versicherung, Othmar Nagl, Kathrin Kühtreiber-Leitner und Robert Wasner.
Acht für jeden Bezirk
Für jeden Bezirk sind acht Notdächer vorgesehen: sechs in der Größe 15 mal 15 Meter und zwei mit 16 mal 18 Metern. Stationiert werden sie bei Freiwilligen Feuerwehren, die von den Bezirks-Feuerwehrkommandanten gemeldet wurden, über ein Fahrzeug mit Kran oder ein Hubrettungsfahrzeug verfügen und sich bereit erklärt haben, diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmen.
Zusätzlich werden 22 weitere Notdächer als zentrale Reserve im Landes-Feuerwehrkommando Oberösterreich bereitgehalten. Die Beschaffungskosten belaufen sich auf rund 140.000 Euro. „Der Schutz unserer Feuerwehrmitglieder und die rasche Hilfe für die Bevölkerung stehen für uns im Mittelpunkt. Die neuen Notdächer leisten dazu einen wichtigen Beitrag“, so Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer.
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