Acht für jeden Bezirk

Für jeden Bezirk sind acht Notdächer vorgesehen: sechs in der Größe 15 mal 15 Meter und zwei mit 16 mal 18 Metern. Stationiert werden sie bei Freiwilligen Feuerwehren, die von den Bezirks-Feuerwehrkommandanten gemeldet wurden, über ein Fahrzeug mit Kran oder ein Hubrettungsfahrzeug verfügen und sich bereit erklärt haben, diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmen.