Sie sind 1948 geboren, waren also drei Jahre alt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Über ’den Krieg’ wurde nie gesprochen. Dennoch – oder deshalb? – hing ’der Krieg’ wie ein undurchdringlicher Schatten über meiner Kindheit und Jugend. Als Jugendliche erfuhr ich von den grauenhaften Verbrechen, die im Zuge des Kriegs verübt wurden. Das beschäftigt mich mein Leben lang. Wie Vaters spätere Tagebucheinträge zeigen, hat sich auch er mit seiner Kriegsteilnahme bis zuletzt auseinandergesetzt.