Im Jahr 1946 kehrte der Vater von Christina Nöbauer, nach Jahren an der Front und der Gefangenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Doch konnte für ihn wirklich Frieden beginnen? Christina Nöbauer – sie stammt aus dem Hausruckviertel – folgte in Tagebüchern, Briefen und Archiven den Spuren ihres Vaters und schrieb ein Buch darüber.
Ein Fotoalbum mit Wehrmacht-Erinnerungen in Schwarzweiß, verstaubte Briefe und persönliche Tagebücher.
Aus vielen verstreuten Dokumenten setzte Christina Nöbauer (78) – sie stammt aus dem Hausruckviertel und lebt in Salzburg – das Leben ihres Vaters Stück für Stück zusammen. Ihre Recherchen kann man heute nachlesen, denn es entstand das Buch „Versuch über meinen Vater. Eine Tochter fragt nach“ (Anton Pustet, 28 €).
„Wie fühlte sich der Vater wirklich? Wer war er? Was hat er getan – und warum?“, schildert sie Fragen, die ihr den Antrieb gaben, diese etwas andere Familiengeschichte zu schreiben. „Er kam als Kriegsheimkehrer zurück. Doch der Krieg ließ ihn nie los.“ Und er musste auch nach dem Krieg funktionieren, Gefühle hatten da erst recht keinen Platz.
Diese Väter oder Großväter kennen viele – Nöbauer widmet ihr Buch den Nachkriegsgenerationen.
„Krone“: Warum war es für Sie so wichtig, das Leben ihres Vaters aufzuarbeiten?
Christina Nöbauer: Als alter Mensch zieht man Bilanz. Man möchte das eigene Leben und wie es von den nächsten Menschen und unmittelbaren Umständen geformt wurde, so weit wie möglich verstehen. Mein Vater spielte eine dominante und weitgehend unhinterfragbare Rolle in unserer Familie. Es gab Körperstrafen, ein religiös basiertes strenges Reglement und insgesamt wenig Grund zum Lachen.
Das Traurige und Unausweichliche ist: Jeder Kriegsteilnehmer wird zum Täter, ob er das will oder nicht, und niemand kommt unbeschadet aus einem Krieg zurück.
Christina Nöbauer
Sie sind 1948 geboren, waren also drei Jahre alt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Über ’den Krieg’ wurde nie gesprochen. Dennoch – oder deshalb? – hing ’der Krieg’ wie ein undurchdringlicher Schatten über meiner Kindheit und Jugend. Als Jugendliche erfuhr ich von den grauenhaften Verbrechen, die im Zuge des Kriegs verübt wurden. Das beschäftigt mich mein Leben lang. Wie Vaters spätere Tagebucheinträge zeigen, hat sich auch er mit seiner Kriegsteilnahme bis zuletzt auseinandergesetzt.
Was haben Sie nach Ihrer Spurensuche besser verstanden?
Das Traurige und Unausweichliche ist: Jeder Kriegsteilnehmer wird zum Täter, ob er das will oder nicht, und niemand kommt unbeschadet aus einem Krieg zurück.
Was bleibt unverständlich?
Ich werde nie verstehen, warum sich trotz zweier Weltkriege mit einer so unfassbaren Zahl an Toten und Vertriebenen stets neue Kriegsherren finden, die Kriege als Mittel zum persönlichen Machtgewinn oder Machterhalt mutwillig anzetteln und zum stets bitteren Ende führen.
Wie hat sich die Beziehung zu ihrem Vater durch das Buch verändert?
Ich würde sagen, dass aus einer Abwendung eine Zuwendung geworden ist. Ich bin einerseits nachsichtiger geworden und empfinde ihm gegenüber mehr Mitgefühl. Andererseits verspüre ich große Trauer über diesen meinen Vater, der körperlich unversehrt, jedoch seelisch beschädigt und emotional verstummt vom Krieg nach Hause kam.
Was hat sich bei Ihnen verändert? Im Hinblick auf die Geschichte und die Gegenwart?
Ich selbst fühle mich wie nach einem Marathonlauf. Irgendwie geläutert, aber ohne Illusionen. Ein Krieg ist mit der Kapitulation, dem Friedensschluss und dem Wiederaufbau nicht vorbei. Er wirkt destruktiv auf nachfolgende Generationen ein und ist oft Ursache weiterer zwischenmenschlicher und politischer Konflikte.
In Ihrem persönlichen Blick auf Ihr eigenes Leben?
Ich entdeckte – für mich überraschend – die überaus starken Ähnlichkeiten zwischen meinem Vater und mir. Auch haben – oder hatten – wir mehrere gemeinsame Interessengebiete wie unsere Leseleidenschaft, die aktive Teilnahme an der Gemeindepolitik, die Auseinandersetzung mit Zeitgeschichte und die Liebe zur Natur, um nur einige zu nennen. Das konnte ich früher nicht so stark wahrnehmen.
Wie wichtig ist Ihre Annäherung an diese Lebensgeschichte für die nachfolgenden Generationen?
Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber wenn meine Arbeit einige Menschen ermutigen würde, auch selbst etwas genauer hinzuschauen, so wäre das ein Gewinn.
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