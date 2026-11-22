Die Auseinandersetzung mit dem Bauernkrieg geht noch weiter: Bis 7. Jänner 2027 ist im Schlossmuseum Linz die Ausstellung „Bauernkrieg 1626 – Zwischen Geschichte und Fiktion“ zu sehen.

Sie beleuchtet Ursachen, Verlauf und Folgen des Aufstands sowie 400 Jahre Erinnerungsgeschichte und politische Deutungen, wir haben darüber berichtet.