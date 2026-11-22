Im Rahmen des Kulturevents „communale oö“ setzten sich heuer 27 Orte und Gemeinden in Oberösterreich mit den Ereignissen rund um den Bauernkrieg von 1626 auseinander. Nun zieht man die erste Bilanz. Den Abschluss bildet am Sonntag das „Finale communale“ in Wolfsegg.
Die „communale oö“ ha den Bauernkrieg von 1626 in die Gegenwart geholt. Unter dem Motto „MUT“ setzten sich 27 Orte mit den Ereignissen von 1626 und ihrer Bedeutung für heute auseinander. Das vielfältige Programm erreichte bisher rund 95.000 Menschen: 251 Veranstaltungen wurden von 1652 Künstlerinnen und Künstlern sowie Projektbeteiligten gestaltet.
„Uns war wichtig, dieses schwere und blutige Kapitel unserer Landesgeschichte so aufzuarbeiten, dass neben dem Leid auch der Mut der Menschen sichtbar wird. Zugleich wollten wir möglichst viele Menschen einbeziehen“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Das sei gelungen.
Den Abschluss der „communale oö“ bildete am Sonntag das „Finale communale“ in Wolfsegg.
Die Auseinandersetzung mit dem Bauernkrieg geht noch weiter: Bis 7. Jänner 2027 ist im Schlossmuseum Linz die Ausstellung „Bauernkrieg 1626 – Zwischen Geschichte und Fiktion“ zu sehen.
Sie beleuchtet Ursachen, Verlauf und Folgen des Aufstands sowie 400 Jahre Erinnerungsgeschichte und politische Deutungen, wir haben darüber berichtet.
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