Die Drohung Donald Trumps kam sogar für seine Mitarbeiter überraschend: „Sie wissen es noch nicht“, sagte der US-Präsident einleitend bei der Pressekonferenz im Weißen Haus, „aber jedes US-Unternehmen, dass Rechenzentren außerhalb der USA errichtet, wird mit schweren Strafen und Steuern belegt werden.“ Er wiederholte die Drohung mehrfach.