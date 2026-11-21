Seit 50 Jahren klingt Oberösterreich: Was 1977 mit einem einstimmigen Landtagsbeschluss begann, ist heute das Landesmusikschulwerk mit 68 Standorten, 89 Zweigstellen und 36.500 Schülerinnen und Schülern. Im Jubiläumsjahr 2027 wartet ein umfangreiches Festprogramm.
Was haben Ina Regen, Maurice Ernst (Bilderbuch), Uche Yara und Martin Grubinger gemeinsam? Sie alle haben ihre musikalischen Wurzeln in einer oberösterreichischen Musikschule.
Seit 50 Jahren gibt es nun das Landesmusikschulwerk, ein einzigartiges Bildungsangebot in Österreich. Aktuell wird es von 36.486 Schülerinnen und Schülern genutzt. Es ist Arbeitgeber für 1425 Lehrpersonen, 52 Direktorinnen und Direktoren und verfügt über 68 Hauptstandorte.
Kulturtanker im Budget
Im Kulturbudget ist es freilich der größte Brocken: Heuer verschlingt es 95 Millionen Euro (2025: 92,3 Mio. Euro). Im kommenden Jahr feiert man nun das 50-Jahre-Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen.
Zu den Höhepunkten zählt ein Konzert von Ina Regen und folkshilfe mit Jugendorchestern (2. April 2027). Bei der „Stadt der Gärten“ in Wels wird es ein Festkonzert geben, zudem ist man beim „Woodstock der Blasmusik“ zu Gast (4. Juli 2027).
Nachwuchs auch für die Blasmusik
Das Landesmusikschulwerk ist eng mit den Blasmusikkapellen verbunden, für die es den Nachwuchs ausbildet. Heuer wurden 43 Blasmusikkapellen aus ganz Oberösterreich von Landeshauptmann Thomas Stelzer im Linzer Landhaus ausgezeichnet.
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