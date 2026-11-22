Der parteiübergreifend geschätzte FPÖ-Vordenker Norbert Nemeth (57) wird am Samstag in seinem Heimatort Attersee beerdigt. Zahlreiche Spitzenpolitiker werden erwartet, die Polizei arbeitet an einem Sicherheitskonzept.
Die Gemeinde Attersee am Attersee muss sich auf ein Großereignis vorbereiten, das von großer Trauer geprägt sein wird: In der kommenden Woche wird der überraschend verstorbene FPÖ-Politiker Norbert Nemeth (57) zu Grabe getragen. Erwartet wird ein Großaufgebot der heimischen Politik, die Rede ist von einer Art „kleinem Staatsbegräbnis“.
Der langjährige freiheitliche Stratege genoss weit über die Parteigrenzen hinaus Ansehen und wurde auch von seinen politischen Gegnern aus den Reihen der Grünen, der ÖVP, der SPÖ und der NEOS geschätzt. Entsprechend viele Trauergäste aus der Politik werden erwartet. Besonders tief sitzt der Schmerz bei den Freiheitlichen und ihrem Parteiobmann Herbert Kickl. Der Chef der stimmenstärksten Partei im Nationalrat wird seinem Weggefährten und persönlichen Freund die letzte Ehre erweisen.
Norbert Nemeth war weit mehr als ein erfahrener Parlamentarier und politischer Stratege. Er war ein Denker, der sich nie mit einfachen Antworten zufriedengab.
FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner
Bild: Markus Wenzel
„Wir bereiten uns intensiv auf dieses Ereignis vor“
So viel Spitzenpolitik an einem Ort bedeutet auch für die Sicherheitskräfte eine Herausforderung. Wie die „Krone“ erfuhr, arbeitet die Polizei seit Tagen an einem Sicherheitskonzept. „Wir bereiten uns intensiv auf dieses Ereignis vor, zu dem sehr viele Trauergäste erwartet werden“, bestätigt Michael Babl von der Landespolizeidirektion. „Der Einsatz wird vom Bezirkspolizeikommando Vöcklabruck und dem Landesamt für Staatsschutz koordiniert“, ergänzt der Beamte.
Dass Norbert Nemeth in Attersee seine letzte Ruhe finden wird, hat einen sehr persönlichen Hintergrund. Der gebürtige Wiener hatte dort seit vielen Jahren seinen Hauptwohnsitz, seine Ehefrau stammt aus Attersee. Auch politisch war der langjährige FPÖ-Klubdirektor und stellvertretende Klubobmann eng mit Oberösterreich verbunden: Er gehörte der Landesparteileitung der Freiheitlichen sowie der Bezirksparteileitung Vöcklabruck an. Seit 2017 stand er zudem dem Atterseekreis vor, einer Denkfabrik der Freiheitlichen.
Oberösterreichs FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner wird beim Trauerakt eine Rede halten und sagt vorab: „Norbert war ein Mann des klaren Wortes, ein aufrechter Freiheitlicher und ein Mensch, dessen Rat und Freundschaft ich über viele Jahre hinweg sehr geschätzt habe.“
Attersees Bürgermeister Rudi Hemetsberger (Grüne) sagt, dass die Gemeinde dabei unterstützt, einen pietätvollen Ablauf zu gewährleisten: „Ich darf in diesem Zusammenhang auch um Respekt gegenüber der Familie ersuchen.“
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