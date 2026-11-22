Dass Norbert Nemeth in Attersee seine letzte Ruhe finden wird, hat einen sehr persönlichen Hintergrund. Der gebürtige Wiener hatte dort seit vielen Jahren seinen Hauptwohnsitz, seine Ehefrau stammt aus Attersee. Auch politisch war der langjährige FPÖ-Klubdirektor und stellvertretende Klubobmann eng mit Oberösterreich verbunden: Er gehörte der Landesparteileitung der Freiheitlichen sowie der Bezirksparteileitung Vöcklabruck an. Seit 2017 stand er zudem dem Atterseekreis vor, einer Denkfabrik der Freiheitlichen.