E-Autos brauchen leichtere Materialien

„Unsere Strategie ist, dass wir keine Konzentration auf einzelne Märkte haben. Wir managen Veränderung durch die Vielfalt unseres Produktportfolios“, sagt Breguncci. Die AMAG fertigt mehr als 5000 verschiedene sogenannte Halbzeuge – also Aluminiumprodukte, die dann von anderen Betrieben weiterverarbeitet werden. Rund zehn Prozent des Umsatzes macht die AMAG mit Gusslegierungen wie flüssigem Aluminium. 20 Prozent des Geschäfts kommen vom Primäraluminium aus dem kanadischen Werk und der Löwenanteil von 70 Prozent entfällt auf den Walzbereich, etwa auf Bleche für die Automobilindustrie.