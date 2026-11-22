Ein Brasilianer lenkt seit Mai den Innviertler Aluminium-Konzern AMAG. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt der neue Chef, wie er auf die rasanten globalen Veränderungen reagiert – und weshalb die Umstellung auf E-Autos für den oberösterreichischen Leitbetrieb sogar vorteilhaft ist.
„Hallo, ich bin Victor“ – so stellt sich Victor Breguncci, seit Mai CEO des milliardenschweren Aluminium-Konzerns AMAG aus Ranshofen, vor. In seinem Büro hängen Bilder seiner beiden großen Leidenschaften: der Fliegerei sowie seinem Heimatland Brasilien. Hinter dem Schreibtisch prangt ein Gemälde eines Flugzeuges – die AMAG liefert Aluminium unter anderem an Flugzeughersteller – und gegenüber hängt ein Foto eines Strandes in Rio de Janeiro.
„Das kann explosiv sein“
Was Breguncci aus Südamerika mit ins Innviertel genommen hat? „Ich bin flexibel. Wenn man diese Fähigkeit in ein stabiles Umfeld bringt, kann das explosiv sein“, antwortet der CEO. Die Geschäftszahlen der ersten drei Quartale zeigen zwar keine Explosion, aber einen deutlichen Anstieg: Wegen höherer Aluminiumpreise und mehr Absatz wuchs der Umsatz um 16 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis nach Steuern legte um 142 Prozent auf fast 82 Millionen Euro zu.
Größte Herausforderung ist die Wettbewerbsfähigkeit, zum Beispiel durch Energie- und Lohnkosten.
Victor Breguncci, CEO der AMAG
E-Autos brauchen leichtere Materialien
„Unsere Strategie ist, dass wir keine Konzentration auf einzelne Märkte haben. Wir managen Veränderung durch die Vielfalt unseres Produktportfolios“, sagt Breguncci. Die AMAG fertigt mehr als 5000 verschiedene sogenannte Halbzeuge – also Aluminiumprodukte, die dann von anderen Betrieben weiterverarbeitet werden. Rund zehn Prozent des Umsatzes macht die AMAG mit Gusslegierungen wie flüssigem Aluminium. 20 Prozent des Geschäfts kommen vom Primäraluminium aus dem kanadischen Werk und der Löwenanteil von 70 Prozent entfällt auf den Walzbereich, etwa auf Bleche für die Automobilindustrie.
Anders als vielen anderen Industriebetrieben in Europa kommt den Innviertlern dabei das Aus der Verbrenner insgesamt entgegen. Denn Elektro-Autos brauchen leichtere Materialien – wie Aluminium. „Wir profitieren von der Elektrifizierung der Autos“, sagt Breguncci.
Stellenabbau
Es läuft also nicht so schlecht in Ranshofen – der Standort ist mit rund 1800 der weltweit 2100 Mitarbeiter der mit Abstand wichtigste. Dennoch baute der Aluminium-Konzern innerhalb eines Jahres 80 Jobs ab. Vor allem durch natürliche Abgänge, doch auch durch Kündigungen. Der Grund: Effizienzsteigerung ...
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