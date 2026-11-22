Versucht, den Liebsten wiederzubeleben

Mutter und Tochter verbrachten den heißen Tag am Pool, wollten gegen Abend eine Pizza bestellen. Als Nicole ihren Mann fragen wollte, ob er auch Hunger hat, fand sie ihn reglos vor. Bis zum Eintreffen des Notarztes versuchte sie verzweifelt, ihn zurück ins Leben zu holen. Dann wird Anton noch eine Stunde von Rettungskräften vor Ort reanimiert, ehe er ins Spital kommt. Doch alles Hoffen und Bangen blieb vergebens: Gegen 19 Uhr erfuhr die Familie von einer Mitarbeiterin der Krisenintervention, dass der Ehemann und Vater an einem Herzinfarkt verstorben war.