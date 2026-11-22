Ein neues Einfamilienhaus im Innviertel, Hochzeitsbilder zieren die Wände, auf denen eine vierköpfige Familie glücklich in die Kamera lächelt. Daneben steht in einer Glasvitrine die Sterbekerze des Papas, der heuer im Sommer völlig unerwartet verstorben ist. Dabei war bis dahin alles perfekt.
„Wir haben uns vor 18 Jahren kennengelernt. Da habe ich mich bei einer Feier mit meinen Haaren in seiner Brille verfangen“, erzählt Witwe Nicole. Während sich Anton Hals über Kopf in die um acht Jahre Ältere verliebt hatte, wuchs ihre Liebe langsam. Nach einigen Dates war aber klar: Das passt einfach.
Paar hat zwei Kinder
Nicole (45) brachte Sohn Andreas (22) mit in die Beziehung, der schnell Vertrauen zu Anton fasste: „Als er noch klein war, hat er gemeint, dass er gerne ,Papa‘ zu Anton sagen möchte. Ich habe noch befürchtet, dass er ihn mit dieser Bitte überfordert, aber Anton hat gesagt, dass es ihm eine Ehre wäre“, erinnert sich die Innviertlerin. Tochter Leonie machte vor 12 Jahren das Glück perfekt und vor sieben Jahren zog die Familie in das neu gebaute Haus.
Vater fühlte sich unwohl
Doch das Schicksal schlug am 9. August unbarmherzig zu. Am Abend zuvor besuchte das Paar eine Geburtstagsfeier: „Mein Mann ist früher gefahren, weil er sich nicht wohlgefühlt hat“, erinnert sich Nicole. Als sich der Zustand nicht besserte, suchte der Gemeindebedienstete am nächsten Morgen die Hausärztin auf. „Er ist mit Medikamenten und der Diagnose Lungenentzündung heimgekommen, hat sich hingelegt, um zu rasten.“
Versucht, den Liebsten wiederzubeleben
Mutter und Tochter verbrachten den heißen Tag am Pool, wollten gegen Abend eine Pizza bestellen. Als Nicole ihren Mann fragen wollte, ob er auch Hunger hat, fand sie ihn reglos vor. Bis zum Eintreffen des Notarztes versuchte sie verzweifelt, ihn zurück ins Leben zu holen. Dann wird Anton noch eine Stunde von Rettungskräften vor Ort reanimiert, ehe er ins Spital kommt. Doch alles Hoffen und Bangen blieb vergebens: Gegen 19 Uhr erfuhr die Familie von einer Mitarbeiterin der Krisenintervention, dass der Ehemann und Vater an einem Herzinfarkt verstorben war.
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Schwerer Abschied
Die Familie fuhr ins Spital, um sich von ihm zu verabschieden: „Er war kalt, ich warm. Mein Sohn hat ihm einen Schutzengel auf die Brust gelegt, damit er mit den Engeln fliegen kann“, so Nicole. Einen Tag nach seinem 37. Geburtstag wurde Anton zu Grabe getragen. „Er war unser Fels in der Brandung. Leonie hat Angst, dass auch mir etwas passiert“, so die Mutter.
Finanzielle Sorgen
Zur Trauer um Vater und Mann kommen auch finanzielle Sorgen, denn mit dem Einkommen als Teilzeit-Altenpflegerin kann Nicole die Kreditraten für das Haus alleine nicht stemmen. Doch sie versucht, für ihre Kinder stark zu sein: „Es ist schwer, zu trösten, wenn es einem selbst nicht gut geht.“
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