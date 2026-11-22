Einem aufmerksamen Passanten ist es zu verdanken, dass ein Brand in einer Pizzeria in Alkoven (Oberösterreich) in der Nacht auf Sonntag rasch entdeckt wurde. Der 23-Jährige wurde am Heimweg auf die Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte.
Ein 23-Jähriger aus Alkoven bemerkte am Sonntag gegen 0.40 Uhr am Nachhauseweg hinter beziehungsweise in einem Lokal in Alkoven eine starke Rauchentwicklung, woraufhin er sofort die Feuerwehr verständigte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden über Auftrag der Feuerwehr die Bewohner des direkt nebenan befindlichen Mehrparteienhauses kurzzeitig evakuiert und das Stiegenhaus belüftet.
Gebäude erheblich beschädigt
Laut Auskunft eines Zeugen sei das Lokal derzeit aufgrund eines Betriebsurlaubes geschlossen. Nach den Löscharbeiten teilten die Feuerwehrleute mit, dass der Brand vorwiegend im Bereich des Lagers stattgefunden hat. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, das Gebäude jedoch erheblich beschädigt.
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