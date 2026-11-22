Ein 23-Jähriger aus Alkoven bemerkte am Sonntag gegen 0.40 Uhr am Nachhauseweg hinter beziehungsweise in einem Lokal in Alkoven eine starke Rauchentwicklung, woraufhin er sofort die Feuerwehr verständigte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden über Auftrag der Feuerwehr die Bewohner des direkt nebenan befindlichen Mehrparteienhauses kurzzeitig evakuiert und das Stiegenhaus belüftet.