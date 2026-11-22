Der Vorverkauf für die Trachtenparty des Jahres startet! Wer beim „Krone“-Wilderer Gschnas 2027 im Design Center Linz dabei sein will, kann sich jetzt seine Tickets sichern. Alle Infos zur Nacht in Tracht gibt‘s hier.
Ein Wiedersehen mit den begehrten Waldtieren steht an: Am Freitag, 26. Februar 2027, öffnen wir wieder die Türen zum „Krone“-Wilderer Gschnas powered by VKB im Design Center Linz und verlängern somit heuer ganz narrenhaft die Faschingszeit! Das Line-up für die Nacht in Tracht dürfen wir noch nicht verraten, aber Besucher freuen sich wieder auf viel gute Musik und Party auf der Tanzfläche. Auch das beliebte Gaudi-Platzl mit viel Action ist wieder dabei und auch an Showeinlagen wird es nicht mangeln.
Der frühe Vogel krallt sich die Rabatte!
Der Ticket-Vorverkauf startet ab jetzt und bis 13.12. bekommen ganz schnelle Partygäste mit der Early-Bird-Aktion 5 Euro Ermäßigung pro Ticket. „Krone“-Abonnenten sparen sogar 7 Euro pro Ticket und können diese Aktion bis zum 26. Februar einlösen. Alle Infos & Tickets findet man unter wilderergschnas.at. Die Abonnenten-Aktion gibt‘s unter kronevorteilswelt.at. Hurra, die Gams!
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