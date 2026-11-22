Ein Wiedersehen mit den begehrten Waldtieren steht an: Am Freitag, 26. Februar 2027, öffnen wir wieder die Türen zum „Krone“-Wilderer Gschnas powered by VKB im Design Center Linz und verlängern somit heuer ganz narrenhaft die Faschingszeit! Das Line-up für die Nacht in Tracht dürfen wir noch nicht verraten, aber Besucher freuen sich wieder auf viel gute Musik und Party auf der Tanzfläche. Auch das beliebte Gaudi-Platzl mit viel Action ist wieder dabei und auch an Showeinlagen wird es nicht mangeln.