Gunther Trübswasser, Urgestein, ehemaliger Klubobmann und langjähriger Sprecher der oberösterreichischen Grünen, ist am Samstag nach schwerer Krankheit verstorben. Mit sechs Jahren an Kinderlähmung erkrankt und an einen Rollstuhl gebunden, setzte er sich stark für Menschenrechte und Gleichberechtigung von Eingeschränkten ein.
Ein Todesfall überschattete die Landesversammlung der Oberösterreichischen Grünen am Samstag. Gunther Trübswasser war im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Der 1944 im tschechischen Brno (Brünn) geborene und als Sudetendeutscher vertriebene Politiker war im alter von sechs Jahren an Kinderlähmung erkrankt und war seither an einen Rollstuhl gebunden.
Jahrzehntelanges Engagement
Doch davon ließ er sich nicht aufhalten: Von 1997 bis 2009 war er Landtags-Abgeordneter, von 2003 bis 2007 Klubobmann der OÖ-Grünen. Auch nach seinem Ausstieg aus der Politik setzte sich der Menschenrechtsaktivist sehr für Menschen mit Eingeschränkungen ein. Von 2009 bis 2021 stand er SOS-Menschenrechte Österreich als Präsident vor.
Für Lebenswerk ausgezeichnet
Darüber hinaus setzte er sich für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ein. Für sein jahrzehntelanges Engagement für Menschenrechte, Barrierefreiheit und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen wurde er 2021 mit dem Menschenrechtspreis der Österreichischen Liga für Menschenrechte für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
Landeshauptmann betroffen
„Mit Gunther Trübswasser verliert Oberösterreich eine engagierte Persönlichkeit, die sich mit großer Überzeugung für Menschlichkeit, Menschenrechte und ein respektvolles Miteinander eingesetzt hat. Er hat sich besonders für jene Menschen starkgemacht, deren Anliegen in unserer Gesellschaft oft zu wenig Gehör finden. Für dieses jahrzehntelange Engagement gebühren ihm über Parteigrenzen hinweg Anerkennung und Respekt. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, reagierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betroffen.
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