Landeshauptmann betroffen

„Mit Gunther Trübswasser verliert Oberösterreich eine engagierte Persönlichkeit, die sich mit großer Überzeugung für Menschlichkeit, Menschenrechte und ein respektvolles Miteinander eingesetzt hat. Er hat sich besonders für jene Menschen starkgemacht, deren Anliegen in unserer Gesellschaft oft zu wenig Gehör finden. Für dieses jahrzehntelange Engagement gebühren ihm über Parteigrenzen hinweg Anerkennung und Respekt. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, reagierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betroffen.