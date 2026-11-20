Salzburgs Frauen duellieren sich im letzten Spiel 2026 mit St. Pölten. Sara Grabovac wird erstmals seit ihrer Verletzung im Sommer wieder im Kader stehen und könnte ihr Comeback feiern.
„Unglaublich. Es ist extrem schnell vergangen“, meint Salzburgs Frauentrainer Dusan Pavlovic. Denn Samstag (14, live auf ORF Sport plus) steht daheim schon das letzte Spiel der Herbstsaison an. Mit St. Pölten gastiert der Tabellenführer, ein echter Gradmesser für die Bullen: „Ein Topteam, mit dem man sich messen darf“, freut sich der Coach.
Im Hinspiel kassierte man eine 0:2-Niederlage. Die Leistung vor drei Wochen gegen Sturm macht ihm Mut, dieses Mal den Winterkönig zu ärgern. „Wir haben gezeigt, dass wir Charakter und Zusammenhalt gepaart mit Qualität besitzen.“
Apropos Qualität: Diese erhöht sich Samstag wieder. Denn mit Maria Plattner, Valentina Akrap und Sara Grabovac steht ein zuletzt verletztes Trio wieder im Kader. „Definitiv gute Optionen“, betonte Pavlovic. Vor allem bei Grabovac ist die Rückkehr sehr erfreulich. Anfang Juli zog sie sich eine Teilruptur des Kreuzbands zu, fiel seither aus. Samstag könnte die talentierte Mittelfeldspielerin ihr Comeback feiern – auch wenn es nur wenige Minuten werden . . .
ADMIRAL Frauen-Bundesliga, Samstag: Red Bull Salzburg – St. Pölten (14). – Frauen Future League, Samstag: Red Bull Salzburg U18w – St. Pölten Frauen FL (beide Akademie Liefering, 16).
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