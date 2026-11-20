Apropos Qualität: Diese erhöht sich Samstag wieder. Denn mit Maria Plattner, Valentina Akrap und Sara Grabovac steht ein zuletzt verletztes Trio wieder im Kader. „Definitiv gute Optionen“, betonte Pavlovic. Vor allem bei Grabovac ist die Rückkehr sehr erfreulich. Anfang Juli zog sie sich eine Teilruptur des Kreuzbands zu, fiel seither aus. Samstag könnte die talentierte Mittelfeldspielerin ihr Comeback feiern – auch wenn es nur wenige Minuten werden . . .