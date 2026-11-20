Videos in den sozialen Netzwerken sorgen für Rätselraten um Manuel Neuer. Der aktuell verletzte Bayern-Torhüter befindet sich demnach derzeit in Brasilien und ist etwa auch auf einem Motorroller zusammen mit einer unbekannten Frau zu sehen. Mittlerweile hat sich sein Verein auch zu Wort gemeldet.
Die Videos zeigen Neuer etwa bei einer McDonalds-Filiale im beliebten Urlaubsort Buzios Brasilien und wie er zusammen mit einer unbekannten Frau auf einem Motorroller unterwegs ist. Dabei – so wird im Netz fleißig spekuliert – könnte es sich um seine Physiotherapeutin handeln.
Warum der aktuell verletzte Bayern-Torhüter derzeit in Südamerika weilt, sorgt generell für Spekulationen und Rätselraten. Mittlerweile hat sich auch sein Verein zur Causa zu Wort gemeldet und erklärt, dass es keineswegs ein Alleingang von Neuer sei.
Turbulente Zeiten für Neuer
„Aufgrund der Gesamtsituation haben wir zugestimmt, dass er die Reha auch woanders fortsetzen kann“, wird der FC Bayer von der „Bild“ zitiert. Der 40-Jährige soll vor seiner Abreise nach Brasilien erste Reha-Einheiten in München absolviert haben und ohnehin bis Ende des Jahres ausfallen.
Neuer hat sich beim 2:1-Sieg gegen Mainz am 7. November einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zugezogen. Zuletzt sorgten auch Berichte über eine angebliche Trennung von seiner Ehefrau Anika für Aufsehen.
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