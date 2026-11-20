Für das Auto, einen Bentley Continental Flying Spur, wurde ein Höchstgebot von 39.500 Euro abgegeben – dazu kommen noch 18 Prozent Auktionsgebühr und 20 Prozent Steuern. Der ausgerufene Preis lag bei 25.000 Euro. Die Auktion des Ehebettes von Heino und seiner 2023 verstorbenen Frau Hannelore startete bei 2000 Euro, der Online-Hammer ging schließlich bei 3800 Euro (vor Gebühren) nieder. Die Maßanfertigung aus Venedig stand laut Management lange in der früheren Villa des Paares in Florida, bevor sie nach Deutschland gebracht wurde.