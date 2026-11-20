„Das muss ein riesiger Heino-Fan sein“, kommentiert der Manager des deutschen Schlagersängers einen Käufer aus Japan, der bei der kürzlich erfolgten mehrtägigen Auktion von Heinos Besitztümern unter anderem ein Luxusauto und das Ehebett des 87-Jährigen erworben hat.
Für das Auto, einen Bentley Continental Flying Spur, wurde ein Höchstgebot von 39.500 Euro abgegeben – dazu kommen noch 18 Prozent Auktionsgebühr und 20 Prozent Steuern. Der ausgerufene Preis lag bei 25.000 Euro. Die Auktion des Ehebettes von Heino und seiner 2023 verstorbenen Frau Hannelore startete bei 2000 Euro, der Online-Hammer ging schließlich bei 3800 Euro (vor Gebühren) nieder. Die Maßanfertigung aus Venedig stand laut Management lange in der früheren Villa des Paares in Florida, bevor sie nach Deutschland gebracht wurde.
Heino, der im österreichischen Kitzbühel lebt, ließ von dem Auktionshaus in Klagenfurt rund 1200 Stücke versteigern, darunter auch Gold- und Silberschmuck, Musikinstrumente, Uhren, Bilder und Hannelores Handtaschen. Insgesamt wurde ein sechsstelliger Betrag erzielt.
Erlös liegt „über den Erwartungen“
Das Resultat liege „über den Erwartungen“, sagte Manager Helmut Werner. Heino sei glücklich, dass nun die neuen Besitzer Freude an den Stücken haben könnten, so wie sich der Sänger und seine Ehefrau früher daran erfreut hätten.
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