Die Debatte um die Überlegungen hinsichtlich der Errichtung eines Rechenzentrums bzw. eines „grünen Datencenter-Campus“ bei Nickelsdorf geht in die Verlängerung: Die Freiheitlichen haben jetzt die Einberufung eines Sonderlandtags beantragt, der sich dem Thema widmen soll. Für FPÖ-Klubobmann Christian Ries will unter anderem wissen, wie der enorme Strombedarf gedeckt werden soll, ohne die Versorgung von Haushalten zu beeinträchtigen und wie die Auswirkungen auf Anrainer und die Landwirtschaft sein werden.