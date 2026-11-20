Die Blauen beantragen einen Sonderlandtag, die SPÖ bleibt dabei jedoch unbeeindruckt. Der Landtag muss innerhalb von zwei Wochen stattfinden.
Die Debatte um die Überlegungen hinsichtlich der Errichtung eines Rechenzentrums bzw. eines „grünen Datencenter-Campus“ bei Nickelsdorf geht in die Verlängerung: Die Freiheitlichen haben jetzt die Einberufung eines Sonderlandtags beantragt, der sich dem Thema widmen soll. Für FPÖ-Klubobmann Christian Ries will unter anderem wissen, wie der enorme Strombedarf gedeckt werden soll, ohne die Versorgung von Haushalten zu beeinträchtigen und wie die Auswirkungen auf Anrainer und die Landwirtschaft sein werden.
Transparenz gefordert
Auch fordert er Aufklärung darüber, wer die Investoren hinter dem Projekt sind und wie hoch die Wertschöpfung sein soll. „Wir sind nicht grundsätzlich gegen Digitalisierung und moderne Technologien. Aber ein Projekt dieser Größenordnung darf nicht ohne vollständige Transparenz und eine ehrliche Bewertung aller Risiken vorangetrieben werden“, betont Ries.
„Freuen uns auf Debatte“
Bei der SPÖ reagiert man gelassen und begrüßt den Sonderlandtag sogar. „Wir freuen uns auf diese Debatte, denn sie bietet auch die Gelegenheit, die völlig sinnlose Panikpolitik von FPÖ und ÖVP mit Fakten zu entlarven“, so SPÖ-Klubchef Roland Fürst. Der Sonderlandtag muss innerhalb von zwei Wochen stattfinden.
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