Neue Nummer eins im Land?

Das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Sind die Drachen plötzlich die neue Nummer eins im Burgenland? Zumindest die aktuelle Form spricht dafür. Mit drei Erfolgen im Rücken spielt es sich leichter. „Wir wissen, wir haben zurzeit mehr Rückenwind“, sagt Boss Roland Knor. „Aber uns ist auch klar, dass es verdammt schwer ist, in Oberwart zu gewinnen.“ Auch mit Blick auf die Statistik: Noch nie (!) konnten die Eisenstädter ein Derby im Südburgenland gewinnen. Auch zwei Erfolge hintereinander gegen den Rivalen wären eine Premiere.