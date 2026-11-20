Die Oberwart Gunners empfangen heute die Eisenstadt Dragonz zum Burgenlandderby unter völlig neuen Vorzeichen. Die Heimstärke und der Hexenkessel Informhalle als großer Trumpf des Vizemeisters. Das Duell findet auch für den guten Zweck statt.
„Jetzt steht es nicht mehr 0:8, sondern 1:0 für uns!“ Mit diesen Worten schwor Dragonz-Coach Edgar Nubiola seine Jungs nach dem ersten Derbysieg seit acht Niederlagen ein. Heute (17.30) steigt die Neuauflage des Prestigeduells. Und das, wie vom Spanier angekündigt, unter völlig neuen Vorzeichen!
Neue Nummer eins im Land?
Das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Sind die Drachen plötzlich die neue Nummer eins im Burgenland? Zumindest die aktuelle Form spricht dafür. Mit drei Erfolgen im Rücken spielt es sich leichter. „Wir wissen, wir haben zurzeit mehr Rückenwind“, sagt Boss Roland Knor. „Aber uns ist auch klar, dass es verdammt schwer ist, in Oberwart zu gewinnen.“ Auch mit Blick auf die Statistik: Noch nie (!) konnten die Eisenstädter ein Derby im Südburgenland gewinnen. Auch zwei Erfolge hintereinander gegen den Rivalen wären eine Premiere.
„Schlechteste Saisonleistung“
In Oberwart brennt man indes auf Wiedergutmachung. „Es war unsere schlechteste Saisonleistung. Wir alle waren vor allem unzufrieden, wie wir aufgetreten sind“, betont Horst Leitner und erinnert an die Pleite im ersten Duell. Vom Höhenflug der Drachen lässt man sich im Süden aber nicht beeindrucken. Im Gegenteil! „Man muss nicht gleich jeden Sieg wie einen Titel feiern. Auf unser Selbstvertrauen wirkt sich ihr Erfolg jedenfalls nicht aus“, schickt Leitner eine Ansage Richtung Landeshauptstadt. Zumal die Gunners daheim noch einen besonderen Trumpf im Ärmel haben: ihre Fans!
Hexenkessel Informhalle
Der sprichwörtliche sechste Mann, der die Informhalle regelmäßig zum Hexenkessel werden lässt. „Sie sind ein Riesenfaktor. Natürlich fällt’s uns leichter mit ihnen im Rücken“, weiß der Erfolgscoach.
Für den guten Zweck
Doch das Prestigeduell hat auch abseits des Parketts einiges zu bieten. Beim Charity-Kuchenstand der Gunners darf für den guten Zweck genascht werden. Der gesamte Erlös kommt alleinerziehenden Müttern zugute – für Weihnachtsgeschenke und Dinge des täglichen Bedarfs. Nach dem Spiel gibt’s für die Fans obendrein eine Autogrammstunde. Alles angerichtet also für ein rot-goldenes Basketball-Fest!
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